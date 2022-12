En 4 días… Arranca la elección

La carrera está a punto de empezar con las elecciones extraordinarias que se habrán de realizar en Tamaulipas, por primera vez en su historia.

Será Imelda SanMiguel y José Ramón Gómez quienes se enfrenten en esta contienda, los dos con olor y color azul.

Apenas tendrán chance de poder degustar la pierna al horno o pavo relleno de la cena de navidad, y prácticamente enseguida tendrán que dejar sus garras fresas y tener que ponerse ropa de trabajo para ir en busca del voto y en Febrero son las elecciones.

Ojalá que aprovechen las horas que les quedan para que puedan estar listos para darse unos mega chapuzones de pueblo, QUE NO TIENEN, ninguno de los dos y que mucha falta les hace.

La verdad es que tanto la candidata del PAN -PRI – PRD y de Morena – PT son FIFI ́s, nada más chequee el face de ambos y vea que marca de zapatos y hasta ropa usan.

Lo único bueno que trae José Ramón es la marca por AMLO y Américo Villarreal quien ha hecho un buen trabajo en estos primeros días de su administración estatal.

JR no fue un funcionario sobresaliente cuando estuvo a cargo de los programas federales en el estado, apuesto a que mucha raza ni siquiera se acuerda de él o ni lo conoce.

Pero IMELDA está pero, se sacó la rifa del tigre, el PAN en estos momentos está más devaluado que el peso frente al dólar.

El marcado pre -inicio le da una delantera muy marcada, NO A JR, sino al partido Morena como tal, dejándolo en las preferencias de poder ganar la próxima contienda.

Hay que ver si finalmente los pronósticos sobre el triunfo de los guindas, sale cierto.

AMLO ASEGURA QUE SU RELEVO SALDRÁ DE SU GABINETE

El Presidente de la república, Andrés Manuel López, no se cansa de mandar el mensaje de que a fuerza su sucesor saldrá de su gabinete.

Esa es una decisión que no le incumbe a él y que debe dejar a la raza que decida libremente, sin manipulaciones.

Todavía faltan más de dos años, el señor debería de enfocarse en resolver los problemas de seguridad y la crisis económica en la que se encuentran las familias.

Hay más de 7 millones de pobres en su sexenio, eso es algo grave, y debería de preocuparle más eso, que si su gallo gana o no gana.

No es posible que sea un sexenio tirado a la basura, vamos a terminar peor, que cuando estaba la mafia del poder, eso como que no cuadra, se supone que ya no hay corrupción… Por lo menos eso dice el presidente.

BUENOS DESEOS

Hemos visto a la clase política de Tamaulipas, desde el Gobernador Américo Villarreal, hasta los alcaldes: Armando Martínez de Altamira, Chucho Nader de Tampico y Adrián Oseguera de Madero desearles una feliz navidad y próspero año nuevo.

Son tiempos de estar en familia y de convivir sanamente con los amigos, pues es la llegada de la navidad.

Aunque lo más importante no es presumir nada, sino compartir, eso es en lo que nos tenemos que enfocar.

¡FELICIDADES A TODOS¡

POR MARIO ALBERTO PRIETO