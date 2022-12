Prácticamente estamos a horas de celebrar la Noche Buena, de que llegue Navidad, y al menos en estos días vamos a olvidarnos de los políticos y sus locuras, de sus pensamientos cargados de ambición, interés personal y desinterés por el pueblo, es mejor no minar el alma, la fecha precisa estar en paz, en armonía con todos.

Hoy es 24 de diciembre, en unas horas será Noche Buena y es lo que se desea, todos los mexicanos tengan una buena noche, que en cada hogar se tenga que comer y compartir, que con el nacimiento del NIÑO JESUS renazcan la fe, las ilusiones, la esperanza.

Aunque parezca que no hay mucho porque ser feliz solo basta mirar alrededor y darse cuenta que sobran motivos para estar contentos, esta noche, además de recordar el nacimiento del NAZARENO, debemos hacer un momento de reflexión y dar gracias por la vida, la salud, la familia, los buenos amigos y hasta por los enemigos.

Se espera que hoy cada mexicano tenga comida en su mesa, no importa si cena tamales, pavo o romeritos, lo importante es que se tenga una buena noche, una noche buena recordando que mañana es navidad y celebraremos la natividad, el nacimiento el niño JESUS.

Con lo que tengamos a nuestro alcance celebraremos la Noche Buena, la felicidad de vivir en armonía, esta fecha no debe estribar en cuanto tenemos, que platillo cenaremos o que atuendo portaremos, lo importante es que disfrutemos en armonía, con el alma tranquila.

Esta noche debemos de corazón desear que justo eso sea para todos los mexicanos, una verdadera noche buena, con amor, paz, tranquilidad, que al recordar el nacimiento del NIÑO JESUS renazca la fe, la esperanza, que en unión familiar se vivan momentos de felicidad.

Cierto, es difícil que eso suceda en cada hogar, el pueblo mexicano tiene pocas razones para estar feliz, las vicisitudes son muchas, el 2022 no fue buen año, regreso el covid, se agudizo la crisis económica, el desempleo y la violencia. Pero se espera que el 2023 sea mejor, de perdido que ya no aumente el costo de la canasta básica, de los servicios básicos y los combustibles.

Igual se desea que en el 2023 se tengan más fuentes de empleo y lo más importante, tengamos salud y más seguridad, que la tranquilidad, paz y prosperidad se extienda todo el año.

Debido a todo lo que ha sufrido el pueblo mexicano la peticiones al NAZARENO, esta noche, no serán las mismas de otras épocas, hoy tendrán muchas variantes ya que no se esperara solo el regalo material porque se pedirá el mejor, y más difícil de todos, que se fortalezca el espíritu para soportar el no tener paz, armonía, todo eso vendrá acompañado del deseo de un mejor mañana para nuestros hijos, un mañana con mejores oportunidades, sin violencia de ningún tipo.

Los que tenemos la oportunidad de disfrutar una cena en compañía de la familia debemos agradecer a DIOS las bondades, esta noche, en muchos hogares, no tendrán una mesa puesta, menos habrá un motivo para sonreír, entonces, los privilegiados debemos orar y hacer lo necesario para que el próximo año se sufra menos.

Se quisiera que esta noche todo fuera felicidad, pero espanta el pensamiento de imaginar a muchas madres en silencio pedir por el regreso del hijo o llorar por el que perdieron, el deseo es que en la mente de los niños no cruce la estela de rencor por el padre que no podrán abrazar, lo mismo para las mujeres que recordaran al esposo, que no existan los hogares ensombrecidos por el odio y la desesperación.

Entre peticiones, fiesta, emociones y oraciones recordemos que esta noche es Noche Buena, mañana Navidad, y deseamos que la paz y la tranquilidad se albergue en el alma de cada uno de ustedes, que la trinidad llene de bendiciones que se traduzcan en bienestar.

Por Rosa Elena González

Correo.-vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1