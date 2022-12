Pide matrimonio a porrista de la NBA durante un juego

ESTADOS UNIDOS.- Cada vez es más común que algunos aficionados a los deportes pidan matrimonio a sus parejas en eventos deportivos de gran importancia.

Pero este caso podría ser peculiar ya que una porrista recibió una propuesta de casamiento en el lugar de su trabajo.

A través de redes sociales se viralizó un video en el cual se aprecia a un joven que llega hasta la duela para sorprender a su novia, la porrista de los “Sixers”, equipo de Filadelfia de la NBA.

Junto con la mascota del equipo (Franklin the Dog) y un letrero con la leyenda “Will you marry me? (te casarías conmigo en inglés)”, el chico propuso matrimonio a la joven porrista sacando un anillo y arrodillándose..

Ante la mirada atónita de los presentes la joven rompió en llanto y aceptó la propuesta mientras todos aplaudieron y celebraron la acción.

Después se tomaron fotos con Franklin the Dog y celebraron ahora su compromiso.

Sixers' dancer gets a surprise proposal during game ???? pic.twitter.com/06lF4KzdCq — ESPN (@espn) December 24, 2022

CON INFORMACIÓN DE 24-HORAS