Ricardo que de niño interpretaba Mi Burrito Sabanero recibe ayuda económica tras injusticia

MÉXICO.- En 1976, ‘Mi Burrito Sabanero’, uno de los villancicos más famosos vio la luz en Venezuela.

La canción fue interpretada por el niño Ricardo Cuenci quien en aquel entonces tenía 8 años.

El cantante ahora tiene 54 años de edad y reapareció para contar la historia del emblemático tema que se sigue cantando hasta nuestros tiempos.

Ricardo Cuenci mencionó en la entrevista con el canal de YouTube, ‘La Cata Musical’, que no recibió ningún tipo de reconocimiento o remuneración económica por el tema y actualmente necesita ayuda pues no tiene trabajo.

Aunque en la entrevista no ahondó en lo que ha sido su vida después del gran éxito del villancico, sí dijo que quiere justicia pues nunca recibió reconocimientos, “nunca recibimos nada, nosotros nunca ni ninguno de nosotros recibimos nada ni reconocimientos. Te cuento esto con mucho sentimiento porque quisiera justicia conmigo, ahora tengo gente detrás de mí que necesitan bastante ayuda”, indicó.

Y aunque Ricardo busca ganar el dinero con trabajo, el conductor del programa abrió una página de GoFundMe para que el cantante pueda recibir ayuda económica por el trabajo que hizo en el villancico, “yo lo quiero hacer trabajando, no mendigando y discúlpame la palabra porque me gusta trabajar, eso es lo que quiero”, dijo conmovido.

La página lleva recaudados 23 mil 464 dólares de los 5 mil que eran de meta, es decir, ya sobrepasó por mucho pero continúan llegando donaciones.

Ricardo contó cómo fue que llegó a grabar el tema que ahora acompaña a muchas familias en Navidad y dijo, “Estaba grabando Hugo Blanco en un estudio y me decían que yo tenía muy buena voz. Empecé a cantar en los pasillos, a silbar, estaban grabando y el que estaba cantando no les gustaba y dijeron: “¿Quién está allá afuera? ¿Te sabes la letra?’ y me hicieron cantar, yo no pronunciaba la s, decía burrito tabanero y así salió El burrito sabanero”.

Además, contó que luego del éxito del tema, estuvo a punto de llegar al grupo Menudo, “tuve una oferta con el grupo Menudo, en ese tiempo el grupo estaba formándose y teníamos una amistad con Edgardo, me vio cantar y me dijo que si yo no quería pertenecer a Menudo, pero yo era muy niño y al final todo quedó ahí. Imagínate si yo hubiese estado con Menudo, otro gallo fuera cantado, estaría todavía cantando, ayudando a mi familia y no estaríamos en la situación en la que estamos ahorita. Ya adulto yo dije: ‘Bueno, lo que no fue’”, finalizó.

