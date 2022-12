Hombre se molesta al recibir de regalo de intercambio una taza

CIUDAD DE MÉXICO.- En esta temporada navideña es usual que las familias, amigos y compañeros de trabajo organicen eventos como cenas, comidas e intercambios de regalos, esto con la intención de festejar y pasar un momento agradable. No obstante, algunos suelen salir decepcionados por el obsequio que reciben durante estos eventos, ya que aseguran dar más de lo que ganan. Tal es el caso de un hombre que ganó popularidad en redes luego de quejarse por el regalo que le entregaron.

Los hechos fueron compartidos en diferentes redes sociales, pero el clip original se difundió en la plataforma china TikTok, donde el usuario identificado como @choco_juancho_hijo publicó un video donde un sujeto, identificado como “Don Nico” aparece reclamando por el regalo que le dieron durante un intercambio de regalos: una taza. El adulto asegura que no es “justo” ya que el obsequió un costoso reloj.

@choco_juancho_hijo Se la vuelven aplicar al del intercambio de regalo pero ahora con la comida ♬ sonido original – Choco_Juancho_Hijo

“¿Es broma esta madre o qué?, ¿cómo una taza?, no, no. Yo me esmeré en darle a Juanito un reloj que me costó 550 pesos. Lo hago con gusto y cariño, pero me están dando una taza esas ya son chin…”, expresó el hombre identificado como “Don Nico”, quien luce molesto al momento de descubrir su regalo del intercambio de regalo.

Rápidamente las personas que se encontraban en el evento intentaron calmar al hombre y le sugirieron mirar dentro de la taza, pero el sujeto parece no prestarle atención a los gritos de sus colegas y continúa quejándose del obsequio que recibió, el cual a su parecer no era “justo” debido a que él se había esmerado en dar un buen obsequio para la navidad.

“Cálmate, vamos a hacer una cosa. Tienes razón, dijimos que de 500 pesos. Te voy a dar los 500 pesos, dame la taza, no importa, solo te voy a dar un consejo: nunca juzgues un libro por su portada”, explicó el joven que le dio el regalo. Posteriormente, la persona que estaba grabando el video, mostró que dentro de la taza había algo envuelto y resultó ser un fajo de billetes que tenía 2 mil pesos.

Finalmente “Don Nico” se quedó únicamente con los 500 pesos, ya que devolvió la taza, sin saber lo que había en su interior. Al descubrir el fajo de dos mil pesos, el hombre se molestó nuevamente, pero ya no pudo recuperar el dinero perdido. Hasta el momento, el video cuenta con 6.6 millones de reproducciones, más de 198 mil “likes”.

Con información de Heraldo de México.