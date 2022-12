Sobrecargo de avión sorprende al cantar como Mariah Carey

Una joven sobrecargo sorprendió a todos en un vuelo previo a la Nochebuena al interpretar el famoso tema ‘All I Want For Christmas is You’ con voz casi idéntica a la de Mariah Carey.

La mujer, de nombre Andrea, fue anunciada por el piloto, pues quería dedicar el tema a los viajeros que iban a mitad de un vuelo a Madrid en la aerolínea Iberia Express.

Un periodista del portal ‘Preferente’, sobre turismo, fue quien grabó el momento, mismo que ya se volvió viral en redes sociales y cautivó por la similitud en voces con Mariah Carey.

En las imágenes se puede ver a la sobrecargo con el micrófono en mano, mismo con el que dan indicaciones durante el vuelo, y utilizar la bocina de forma improvisada.

Los pasajeros del vuelo no dudaron en aplaudirle a la joven al ritmo de la popular canción que cada año es una de las más escuchadas en temporada navideña.

‘All I Want for Christmas is You’ es uno de los éxitos más populares de la cantante estadounidense, pues la ha llevado a romper varios récords mundiales.

El sencillo ha logrado más de 229 millones de dólares en ventas desde su lanzamiento en 1994 y más de 100 mil ventas digitales. Además ha sido reproducida un mínimo de 42 mil veces en estaciones de radio al año.