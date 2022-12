Buscan ganar dinero en OnlyFans y terminan como víctimas de trata

MÉXICO.- Hay personas que se unen a la plataforma Only Fans, un servicio que cobra cada contenido del autor y en su mayoría utilizada para compartir contenido sexual, creyendo que generar ingresos es fácil.

Sin embargo, al entrar a ese mundo son víctimas de abusos, extorsiones o, incluso, hasta trata de personas.

Alix es una joven de 19 años que, a poco más de dos años de haber creado su perfil en este negocio virtual, ha tenido que contratar guardaespaldas para que la protejan, ya que en varios shows y exhibiciones de índole sexual su integridad estuvo en riesgo.

“Al principio yo no tenía seguridad, no tenía representante, yo hablaba con todos. Pero ya me tocaron dos experiencias en las que sí se quieren sobrepasar (..) siempre vienen dos elementos de seguridad: uno que se pone al lado de mi manager y otro que se está dando sus vueltas”, dijo Alix Firex, nombre artístico de la entrevistada.

También, compartir en Only Fans fotos en lencería o desnuda ha provocado que gente cercana la quiera extorsionar.

“Un amigo de mi hermano encontró mi Only Fans y se lo mandó (…) lo bueno que yo desde antes ya les había comentado, entonces no salió más; pero sí sería con algo que te podrían empezar a extorsionar: enseñar las fotos o decir a tu familia que tienes Only Fans”, indicó.

Pese a los riesgos que existen, Alix aseguró que continuará en la plataforma en la que incursionó tras haber quedado desempleada durante la pandemia del coronavirus.

Y es que su sueño más grande es terminar sus estudios en enfermería y, para ello, necesita generar recursos económicos.

Este caso es uno de los menos peligrosos, pues ella decidió voluntariamente unirse a Olny Fans y tiene el apoyo de su familia. Sin embargo, la Fiscalía capitalina ha recibido denuncias de personas que, aparentemente, son explotadas sexualmente en esta plataforma por tratantes de personas.

Héctor Pérez, abogado penalista, especialista en temas de trata de personas, indicó que en Only Fans hacen falta protocolos de seguridad para determinar si algún suscriptor es víctima de trata.

“Con la pandemia se empezó a multiplicar el fenómeno a través de las webcams y un fenómeno como Only Fans no tiene ningún tipo de control relacionado para determinar si las personas que están vendiendo contenido erótico no estén siendo víctimas de explotación”, señaló.

En entrevista Héctor Pérez, quien representa a las víctimas que denunciaron una red de trata de personas al interior del PRI de la Ciudad de México en 2013, indicó que es común que las jóvenes entren a esta plataforma por falta de oportunidades laborales.

“Vivimos en un país donde las mujeres jóvenes tienen poco acceso a oportunidades, y cada vez (tienen) menos. De repente puede ser falta de recursos, a veces no. Por ejemplo, Only Fans (..) es una plataforma pensada para que las jóvenes consigan sugar dadies.

“Son jóvenes universitarias de universidades privadas, de familias con algunas posibilidades. Pero hay tan poco acceso a oportunidades, un mercado que te exige una sociedad de consumo tan grande y tienes que tener cada vez más bienes y con menos trabajo, estos factores son los que realmente propician la trata de personas y esto ha favorecido que el fenómeno mute de esta forma”.

Cifras de la Fiscalía capitalina revelan que las denuncias de trata de personas se han incrementado en 2022, de enero a octubre se registraron 82 carpetas de investigación a comparación de las 64 en el mismo periodo, pero del año pasado, lo que denota un incremento de 28 por ciento.

