‘No soy tu sirvienta’: Sobrecargo y pasajero pelean por comida del avión

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se hizo viral el momento en que una sobrecargo protagonizó una pelea con un pasajero por el menú que sirvieron en el avión.

Fue en la red social Twitter donde otro pasajero del vuelo que iba de Estambul a India, en la aerolínea TurkishAirlines, mostró cuando el hombre y la mujer comenzaron una discusión subida de tono.

Al parecer, el hombre estaba inconforme con la comida y por ello comenzó a reclamar en un tono grosero. Por ello, la aeromoza le exigió respeto para los miembros de la tripulación.

Sin embargo, el pasajero no hizo caso y continuó con los gritos. Incluso, le dijo a la trabajadora que se callara. ‘Soy una empleada, no tu sirvienta’, le respondió.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022