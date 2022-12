Siguen en “busca” de nuevo subdelegado para la zona sur de Tamaulipas

TAMAULIPAS.- A casi un mes de estar sin titular, todavía no se define al nuevo Subdelegado o Subdelegada de los Programas Federales en la zona sur.

El delegado en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez descartó que la salida de Elizabeth Cruz Hernández como subdelegada haya sido por una irregularidad, sino que fue un cambio normal.

Dijo que no hay nada en contra de nadie, no hay ninguna situación en particular, solo son cambios que se dan de manera normal, en beneficio del ciudadano

“Son tiempos de cambio, en ningún lugar somos eternos y es normal el proceso de cambio que se da en este lugar”.

Para el funcionario, el hombre o mujer que estará al frente tendrá que ser una persona que trabaje cerca de la gente, preocupada por las personas de la zona sur de Tamaulipas y una persona entregada al trabajo en conjunto al Presidente de la República.

“De hecho en breve tiempo se estará haciendo el encargo, aún no tenemos el nombre de la persona”.

Le preocupa que la delegación del sur de Tamaulipas camine como el Presidente de la República quiere, que los programas sociales sean entregados a cada uno de los ciudadanos en tiempo y forma para que ellos sigan su vida.

Óscar Figueroa

La Razón