Firma AMLO decreto para vacaciones dignas

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que ya firmó el decreto que hace oficial la ampliación de vacaciones en México, por lo que a partir de 2023 los trabajadores tendrán el derecho de descansar 12 días continuos.

Este martes 27 de diciembre, durante su tradicional conferencia de prensa matutina, el mandatario federal informó que el lunes 26 firmó el decreto para las vacaciones dignas en el país, con lo que las y los trabajadores podrán descansar 12 días desde el primer año en el empleo.

“Ya firmé el decreto. Hay que trabajar y descansar. Ya saben cuál es la recomendación de San Benito: ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar”

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal precisó que el decreto se publicará este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que el aumento de 6 a 12 días de descanso en el primer año de trabajo entrará en vigor el primero de enero de 2023.

“Que los trabajadores tengan la posibilidad de estar más con sus familias. Ayuda mucho la convivencia familiar, nos afecta la desintegración de las familias”, argumentó AMLO.

Sobre los reclamos de los empresarios que indicaron que no podrán sostener el aumento de los días de vacaciones, el presidente López Obrador afirmó que se ha brindado apoyo, ya que no se ha aumentado el costo de servicios ni los impuestos.

En este sentido, AMLO los invitó a “ajustarse el cinturón”, como lo ha hecho la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues recordó que durante la pandemia fueron los grandes empresarios los que más despidos hicieron, mientras que las pequeñas y medianas empresas “cuidaron a sus empleados”.

“No es como antes de: a ver, hay que apretarnos el cinturón; el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha. No, ¿por qué no aumenta el precio de la gasolina, de la luz? Porque no se permite la corrupción. Los trabajadores van a regresar contentos a trabajar y con más ganas”.

Cabe recordar que el pasado 9 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad de 476 votos, la minuta sobre vacaciones dignas, la cual tiene como objetivo reformar la Ley Federal del Trabajo para aumentar de seis a 12 los días de vacaciones que tendrán derechos los trabajadores al cumplir el primer año de labores.

Para el 14 del presente mes, la Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley Federal del Trabajo para ampliar de seis a 12 días el periodo vacacional de los trabajadores. Con esta acción, el Pleno dio su respaldo a la modificación del artículo 78, que propuso la Cámara de Diputados, a fin de establecer que, del total del periodo que le corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 76, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos.

El proyecto presentado señala que se aumentarán dos días de vacaciones al año, hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio, y a partir del sexto año de antigüedad, se incrementará en dos días por cada cinco años de servicios:

¡Ya tenemos #VacacionesDignas! A partir de 2023 disfrutaremos de por lo menos 12 días continuos de vacaciones, los cuáles aumentarán a partir del primer año laborado.#ConDerechosTrabajamosMejor#NuevaRealidadLaboral pic.twitter.com/6Gz2epmvmr — STPS México (@STPS_mx) December 14, 2022

CON INFORMACIÓN DE INFOBAE