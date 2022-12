“Víctima de su propio éxito”: Psiquiatra de Alfredo Adame

Desde hace más de un año, Alfredo Adame se convirtió en una figura mediática, pero no por su participación en alguna telenovela o programa de televisión, sino por los múltiples polémicas en las que se ha visto envuelto, siendo una golpiza frente a su casa la última de éstas. Por esta razón, el actor decidió acudir a un especialista de la salud mental para atenderse y estar bien consigo mismo.

En una entrevista para Ventaneando, el ex galán de televisión aseguró que fue con una psiquiatra de renombre durante 14 sesiones para saber lo que estaba pasando. Uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue su supuesto mal manejo de la ira, pues a la menor provocación agredía de manera verbal y en algunas ocasiones hasta físicamente. De igual manera, afirmó que esto fue producto de algunos medios de comunicación, contra los que no dejó de despotricar.

Con el ojo aún morado, producto de la golpiza afuera de su casa, Alfredo Adame explicó que la profesional le dijo que no encontraba otra explicación a sus problemas, sólo que es víctima de su propio éxito. “Yo ya había dicho muchas veces que el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Me dijo… ‘yo lo único que encuentro es que estabas vulnerable por tu misma condición de seguir teniendo una imagen limpia y transparente…”, reveló.

Alfredo Adame asegura que se va a deshumanizar

Alfredo Adame explicó que durante 33 años siempre fue un hombre educado, decente y trabajador al que nunca acusaron de ser agresivo o meterse en problemas, pero el cambio llegó cuando decidió que no le iba a permitir a nadie que lo ataque sin razón. Aunque esto lo llevó a vivir un 2022 cargado de problemas con periodistas, artistas y hasta personas en la calle, explicó que modificará su forma de ser sin abandonar su esencia.

“Mi vida seguirá igual. No voy a cambiar ni un ápice de absolutamente nada, voy a seguir diciendo la verdad de las gentes a las que hay que decirles sus verdades, de la gente perversa, malvada, de toda esta bola de hampones. Seguiré siendo el mismo. No aprendí nada nuevo, ya a mis 64 años ya soy un gallo muy jugado., no voy a cambiar nada y lo único que voy a hacer es que se me va a quitar, me voy a deshumanizar al 100 por ciento: si veo un cuate tirado en el piso, con cuatro balazos desangrándose ‘que te vaya bien’. Si veo una señora que está pariendo un niño ‘adiós’…”., explicó el también conductor.

Alfredo Adame asegura que no necesita dinero y gana bien con las mentadas de madre

Alfredo Adame explicó que no es ningún viejo ridículo al que le falte el dinero, pues tiene muchos proyectos y por ahora vende “mentadas de madre” que le dejan una buena entrada de dinero. Sin embargo, explicó que todo lo que tiene lo ha donado a fundaciones, pues no adolece económicamente. De igual forma explicó que la heredera universal de sus vienes es su hija Vanessa y sus nietos.

Por otro lado, explicó que es un hombre feliz por completo al que le ayudó deshacerse de su familia a la que calificó de “tóxica” que no lo merece. Esto último provocó el asombro de los conductores del programa a excepción de uno, Pedrito Sola, quien dijo que podría tener algo de razón, pues las personas no saben lo que los demás atraviesan cuando cierran la puerta de su casa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO