AMLO sugiere a Joe Biden aterrizar en el AIFA

MÉXICO.- Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, considerar llegar a bordo del avión presidencial al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en enero próximo cuando visite nuestro país para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Al final de su conferencia de prensa, el mandatario mexicano se refirió sobre la logística del evento que se desarrollará los días 9 y 10 de enero, anunció que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau confirmó su llegada a la nueva terminal aérea que fuera inaugurada en marzo de este año.

“Ya está garantizado que el primer ministro Trudeau va a bajar, su avión, en el Aeropuerto Felipe Ángeles y hoy nos dicen si el presidente Biden, estoy haciendo la recomendación y ojalá en la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto”.

López Obrador reconoció que la petición para que aterrice el denominado Air Force One en el Felipe Ángeles no sería un tema de logística sino político porque de no ser así la oposición aprovecharía para criticarlo.

“Esto, a lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que, por amistad, por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el Aeropuerto General Felipe Ángeles porque imagínense nuestros adversarios, ojalá siempre actuemos con sinceridad”

Ambos mandatarios viajarán a la Ciudad de México para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se desarrollará en Palacio Nacional donde se llevarán a cabo, además de reuniones bilaterales, un encuentro trilateral para analizar los temas que interesan para el desarrollo y prosperidad de la región.

