Eddie Meduza y su Amor por Tampico

El nombre de Tampico ha sonado en la radio no solo con las canciones que conocemos en nuestro país y que son del dominio público, también más allá de las fronteras geográficas y lingüísticas; nuestra ciudad ha sido fuente de inspiración como lo fue para el multifacético músico de origen sueco y conocido como Eddie Meduza.

Errol Leonard Norstedt nace en 1948 en Örgryte Suecia, desde muy pequeño se fue inclinando hacia la música siendo influenciado principalmente por el rock de los años 50´s, guiando su aprendizaje instrumental hacia ese estilo musical, ya fuera con el bajo, Sax, acordeón, piano o guitarra, todos los caminos lo llevaban hacia el rock.

Fue un compositor, letrista, arreglista, cantante y comediante que se caracterizó por la irreverencia hacia lo ya establecido, principalmente contra el gobierno, a quienes dedicaba una serie de letras explicitas y obscenas, lo cual le ganó muchos seguidores que hasta la fecha siguen considerando al Meduza como un músico de culto.

La mayoría de sus canciones giraban en torno a temas como el alcohol, las mujeres, drogas y los vehículos rápidos, dicho de otra forma, sexo, drogas y el rock and roll pisando siempre el acelerador a fondo.

Un hombre letrado que componía con ingenio utilizando comentarios que daban en el blanco de sus objetivos sociales, ironizando con grandes cargas de humor negro, siempre al límite de la controversia. Aplaudido por sus seguidores y condenado por sus detractores que en muchas ocasiones pidieron cerraran su estudio de grabación llamado “Ronka”, palabra que en la jerga sueca es similar a masturbación.

TAMPICO SORPRENDE A SUECIA

En el año de 1975 sale el disco llamado Errol Errol que en el Lado A tiene como tema número uno la pieza titulada “Tampico” con la cual Eddie Meduza sorprende al radioescucha sueco que comienza a poner atención a la letra la cual les parece no encajar con el estilo de este recoquero que por momentos rayaba en lo punk.

Como algunos llegaron a decir era casi un poema saliendo de la boca de Eddie Meduza, de las pocas canciones que hablaban bien de un tema, sin una sola mala palabra, insinuación o doble sentido. El tema siguió programandose en la radio de ese país y en la actualidad de pronto de vuelve a escuchar como un tema del recuerdo.

Como esta bella pieza musical, Tampico ha inspirado a otros cantantes, compositoes, musicos, poetas y locos para voltear a ver hacia este bello rincón del Golfo de México que está a pocos días de llegar a los 200 años de existencia.

Aquí un fragmento de este tema:

Yo he estado caminando por el mundo desde que decidí partí,

Creí que el viaje por fin tendría una meta

Pero hay un lugar que extraño y en el que siempre pienso

Y siempre anhelo volver a mi propio Tampico

Oh, Tampico, mi propia ciudad

Si solo me escribieras una carta, yo volvería a ti,

A Tampico, con sus cielos azules

Mi viaje por el mundo ha sido y de eso me he cansado.

De esta forma Eddie Meduza deja en su país natal un legado musical que contiene uno de los temas más bellos dedicados a Tampico desde el extranjero.

Luis Fernando Castillo Hernández/ La Razón