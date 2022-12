Estos son los puentes y días feriados para estudiantes y trabajadores en 2023

MÉXICO.- A solo tres días de que celebremos el Año Nuevo 2023 muchos ya se preguntan acerca de cuántos días festivos y no laborables habrá durante el siguiente año en México por lo que enseguida te damos a conocer cuál es el total de los próximos feriados oficiales que habrá en nuestro país durante el 2023.

Si bien estamos a menos de una semana de dejar atrás las festividades decembrinas y millones retornarán a sus trabajos o a las actividades escolares, miles de personas se preguntan ya cuándo habrá días festivos y puentes oficiales en México en el 2023. A continuación damos a conocer las fechas de descanso y feriados largos, para que puedas ir organizando tu agenda de viajes.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio y los festivos no oficiales?

No hay que olvidar que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo Mexicana (LFT), no todos los días festivos son de descanso obligatorio. En el caso de los días de descanso oficial, cuando se conmemora una fecha o celebración especial, éstos son considerados feriados y no laborables, según el artículo 74 de la LFT.

Mientras que los días festivos no oficiales son aquellos en los que también se celebra algún acontecimiento especial, sin embargo, es considerado un día laborable. A no ser que las dependencias o empresas decidan hacer alguna excepción, lo que quedará a consideración de las mismas áreas en las que se determine.

Días feriados o festivos oficiales

Para el 2023 se espera que, como en años anteriores, en México haya siete días festivos oficiales o feriados. Estas fechas son de descanso obligatorio y suelen ser empleadas por los trabajadores para realizar algún viaje en solitario o en compañía de familiares o amigos.

– Domingo 1 de enero: Año Nuevo

– Lunes 6 de febrero: Día de la Constitución Mexicana

– Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

– Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo

– Sábado 16 de septiembre: Día de la Independencia de México

– Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

– Lunes 25 de diciembre: Navidad

Días de descanso de la SEP

Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), tras las vacaciones decembrinas el regreso a clases para más de 30 millones de estudiantes del nivel básico de educación en nuestro país será el viernes 9 de enero del 2023.

Esto debido a que del 2 al 6 de enero se llevará a cabo el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes Nuevos Planes y Programas de Estudio. Enseguida enlistamos los días de descanso para los estudiantes de educación básica.

– Viernes 27 de enero: Junta del Consejo Técnico Escolar

– Lunes 6 de febrero: Suspensión de labores por el Día de la Constitución

– Viernes 17 de marzo: Junta administrativa (Primer megapuente del 17 al 20 de marzo)

– Lunes 20 de marzo: Por el natalicio de Benito Juárez

– Viernes 28 de abril: Junta del Consejo Técnico Escolar

– Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo (segundo megapuente)

– Viernes 5 de mayo: Batalla de Puebla

– Lunes 15 de mayo: Día del Maestro

– Viernes 26 de mayo: Junta del Consejo Técnico Escolar

– Viernes 30 de junio: Junta del Consejo Técnico Escolar

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO