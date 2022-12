Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se separan

ESPAÑA.- Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se separaron después de casi ocho años de relación, así lo confirmó la socialité en exclusiva a la revista ¡Hola!, sin dar mayores detalles o las razones que llevaron al fin de su relación.

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, dijo Preysler a la revista y agregó que no daría ninguna declaración más, por lo que agradecería a los amigos y medios de comunicación respetar esa decisión.

De acuerdo con ¡Hola!, las razones de la ruptura entre la socialité y el Premio Nobel de Literatura, cuyo noviazgo se dio a conocer en febrero de 2015, se debió al cese de la convivencia y la intención de seguir cada uno por un camino diferente.

Además de ello, según la revista, a mediados de diciembre el escritor abandonó la casa que la pareja compartía debido a una escena de celos y se mudó a su vivienda en el centro de Madrid, sin dar mayor explicación, y no era la primera vez que ocurría.

El flechazo entre Vargas Llosa y Preysler llegó por sorpresa ya que el escritor había celebrado sus bodas de oro con su entonces esposa Patricia Llosa; sin embargo, tras filtrarse la noticia de su relación aclaró que estaban separados y finalmente se divorciaron en noviembre de 2018.

Tras unos años de relación con la solicialité, el escritor peruano le pidió matrimonio pero la boda nunca llegó ya que Preysler aseguró: “estamos maravillosamente bien como estamos”.

“Somos muy felices así y, por el momento, y a estas alturas de la vida, no vemos la necesidad de cambiar nuestra situación. Mario me ha pedido que me case con él, pero aún no le he respondido. Nada está descartado en nuestro futuro. Todas las opciones son posibles”, dijo cuando les preguntaban si habría boda.

Antes de ser pareja, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa eran amigos. Su amistad surgió luego de una entrevista que la socialité le realizó al escritor en 1986 para la revista ¡Hola!

La noticia del romance fue confirmada tras la publicación de unas fotografías juntos de un almuerzo y le siguieron más imágenes de la pareja en la que se reafirmó que tenían una relación.

Mario Vargas Llosa ha estado casado con Julia Urqudi Illades de 1955 a 1964 y con Patricia Llosa, de 1965 a 2015, con quien tuvo tres hijos.

Por su parte, Isabel Preysler se casó con Julio Iglesias en 1971 y se divorciaron siete años después. La pareja tuvo tres hijos: Chábeli, Julio y Enrique.

En 1980, Preysler se casó con el marqués Carlos Falcó, con quien tuvo a su hija Tamara; se divorciaron en 1985. En 1988 se casó con el exministro Miguel Boyer, de quien enviudo en 2014; con él tuvo a su hija Ana.

