Maya Nazor confirma su ruptura con Santa Fe Klan

Maya Nazor, a través de redes por fin confirmó su ruptura con Santa Fe Klan, luego de los rumores que surgieron en días pasados sobre su separación.

A través de un en vivo en Instagram, este martes Maya Nazor, madre del primogénito de Santa Fe Klan dio fin a los rumores en torno de a su relación con el rapero, tras confirmar que fue verdad que ella y el cantante habían terminado.

Luego de que fuera en el cumpleaños de Ángel Quezada la última vez que se les viera a la pareja juntos, la madre de Luka, tras lo cuestionamientos sobre las razones por la que dio por concluida su relación con el rapero comentó:

“Es difícil para mil hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no dejé a Ángel, ni el me dejó a mi, fue una decisión que tomamos los dos”.

Así bien, refirió que solo se separaron como pareja ya que entre ambos seguirá una relación, por el hijo que tuvieron hace seis meses:

“Tuvimos un hijo, al cual yo amo con todo mi corazón y que él ama y eso no va a cambiar, y el cariño y respeto de mi parte siempre va a ver hacia él y hacia todos”.

En tanto que, tras ello pidió respeto de nueva cuenta, tanto para ella, como para Quezada y claro esta para su hijo.

Y es que cabe señalar que, tras los rumorees de la separación ha sido duramente criticada, pues internautas han referido que solo se junto y embarazó del Santa para que la mantuviera:

” ‘Ya sacaste la pensión para vivir’…Yo no quiero que me de a mí él nada, solo con que se haga responsable de su hijo, si quiere esta bien, yo no necesito, yo no quiero que me mantenga nadie , porque yo se trabajar, así que no va por ahí y por eso mismo pido respeto hacia mí, por que soy mujer y soy mamá”.

Y finalmente, enfatizó con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos que “la situación por la que esta pasando le duele” pero pese a ello nunca va a hablar mal del padre de su hijo.

CON INFORMACIÓN DE 24 HORAS