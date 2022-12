Estos son los estrenos más esperados en streaming para enero 2023

Un nuevo año se aproxima y la plataforma de streaming Netflix ya se prepara para lanzar las mejores series y películas para el primer mes del 2023. Así que prepara las palomitas, ponte cómodo y disfruta de los grandes estrenos que trae para ti.

Series – Enero 2023

Sin duda alguna, una de las series más esperadas es ‘Caleidoscopio’ esta es la historia real de la desaparición de setenta mil millones de dólares en bonos en el centro de Manhattan durante el huracán Sandy, cometido por una banda de ladrones consumados.

Caleidoscopio – 1 de enero

• The Office (EE. UU.): Temporada 1- 9 – 1 de enero

• Downton Abbey: Temporada 1-6 – 1 de enero

• The Hills: Temporada 1 – 4 de enero

• The Hills: Temporada 2 – 4 de enero

• Ginny y Georgia: Temporada 2 – 5 de enero

• Cocina a presión 6 de enero

• Vikingos: Valhalla – Temporada 2 – 12 de enero

• Sky Rojo: Temporada 3 -13 de enero

• Contra las cuerdas -18 de enero

• That ‘90s Show – 19 de enero

• Bling Empire: Nueva York – 20 de enero

• Escuadrón pastelero: Temporada 2 – 20 de enero

• La chica de nieve – 27 de enero

Películas – Enero 2023

La película de Bumblebee llega a la plataforma de Netflix, este auto que se encuentra refugiado en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad en la costa Californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), a punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee, dañado durante una batalla y descompuesto. Cuando Charlie lo revive, aprende rápidamente que este no es un VolksWagen amarillo normal.

• Ad Astra: Hacia las estrellas – 1 de enero

• Jumanji: El siguiente nivel – 1 de enero

• Bumblebee – 1 de enero

• Los reyes del mundo – 4 de enero

• Los crímenes de la academia – 6 de enero

• El mochilero del hacha – 10 de enero

• Ruido – 11 de enero

• Perro perdido – 13 de enero

• La herencia – 24 de enero

• Ustedes – 27 de enero

• La gente como vosotros -27 de enero

• Pamela Anderson: una historia de amor – 31 de enero

