Piden ayuda para el joven Maximiliano de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La familia de Brandon Maximiliano Martínez Martínez de 22 años de edad, ha gastado en menos de una semana dos mil pesos en medicamento e insumos para que sea atendido en el Hospital General de Altamira, Rodolfo Torre Cantú.

“Lo tenemos por un problema de corazón y de su pie, la infección ya le corrió prácticamente al pulmón y le están pidiendo mucho medicamento intravenoso para la infección y es caro, son ampolletas de 312 pesos y son cada 12 horas”, comentó, Mirna Hernández Enríquez, cuñada del joven.

Hasta la mañana de este miércoles Brandon necesitaba ser trasladado al Hospital General de Tampico Carlos Canseco, a fin de que pueda ser operado, “prácticamente se está muriendo en la cama y que el problema era que necesitábamos una consulta en el Canseco”.

“Ahorita en el Torre Cantú no tienen nada, no tienen medicamento, no tienen laboratorios, no tienen guantes y todo se lo dejan a nosotros”.

A causa del síndrome con en el que nació Brandon, le conlleva múltiples enfermedades, entre ellas una del corazón y de la columna vertebral.

En la actualidad presenta una infección en una de sus piernas y requiere de amputación, pero primero debe realizarse la operación del corazón, porque de lo contrario corre el riesgo de no salir con vida.

“Ha tenido muchas fallas cardíacas y no nos dan ninguna solución, no lo operan, dicen que es el corazón, pero también la infección lo está matando porque ya le llegó al recto y el hospital no tiene nada”.

Por Óscar Figueroa

La Razón