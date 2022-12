Lamenta AMLO la muerte de Benedicto XVI

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este sábado el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, y envió su pésame a la Iglesia católica y sus millones de fieles en el mundo.

“Hoy ha fallecido el papa en retiro, Benedicto XVI. Nuestro pésame a la Iglesia Católica y a los católicos, así como también a El Vaticano, del cual fue Jefe de Estado. Lo reconocemos asimismo por ser un prominente estudioso y teólogo destacado. Descanse en paz”, publicó en Twitter.

La esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, también publicó en redes sociales un breve mensaje sobre la muerte del ex líder de la Iglesia Católica. “Descanse en paz Benedicto XVI”, publicó en Instagram.

Joseph Aloisius Ratzinger, nacido en 1927 en Alemania, estuvo en funciones como Papa del 19 de abril del 2005 al 28 de febrero del 2013. Y es que Ratzinger renunció a llevar las riendas de la Iglesia católica argumentando motivos como su “edad avanzada”.

“Después de haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, llegué a la certeza de que mis fuerzas, debido a una edad avanzada, ya no son aptas para un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, debido a su esencial naturaleza espiritual, debe llevarse a cabo no solo con palabras y obras, sino también con la oración y el sufrimiento”, anunció Benedicto en un comunicado del 11 de febrero del 2013.

Anécdota de AMLO con Benedicto

El pasado 29 de diciembre, a pregunta de El Heraldo de México en la mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador envió un deseo de pronta recuperación por la salud de Benedicto XVI, al que consideró uno de los mejores teólogos que tiene la Iglesia católica.

El jefe del Estado mexicano también compartió que tiene una anécdota buena con Benedicto XVI de su única visita a México en marzo del 2012, en vísperas de las elecciones presidenciales en la que él era candidato de la izquierda.

“Me invitaron, invitaron a los candidatos, fue en vísperas de una campaña. Como lo invitaron los conservadores y él tenía fama de ser un papa conservador, temía de que viniera a hablar mal de la izquierda”, comentó.

El tabasqueño narró que para evitar un golpe mediático a la izquierda mexicana por parte del Papa Benedicto se reunió con sacerdotes progresistas de México. “Entonces, fue muy interesante porque los sacerdotes progresistas no quisieron, porque de todas maneras, aunque estén más cercanos al pueblo, son también muy institucionales y yo hice la carta en aquel entonces fijando nuestra postura para que no lo desinformar y, oh sorpresa, fue en Guanajuato la misa y su intervención, pero no solo la de él, la del obispo de Guanajuato fue una homilía, fue una intervención en favor de los pobres y luego él, además es un teólogo de primer nivel, de lo mejor que tiene la Iglesia católica el papa en retiro Benedicto, de lo mejor, un hombre muy preparado, mucho muy preparado”, dijo.

Resaltó que en México, el discurso de Benedicto fue “de avanzada, y me quedé muy satisfecho, muy contento”. “Luego se fue a Cuba y pensé ‘allá va a recibirnos, a cepillarnos’, como se diría en el béisbol. Pues no, también muy respetuoso y consecuente”, expuso.

