El influencer Jeffree Star asegura que escapó de los Illuminati en 2021

Jeffree Star es uno de los influencers de belleza más exitosos en YouTube, con cerca de 16 millones de suscriptores en su canal, aunque parte de su fama es debido a las polémicas en las que se ve involucrado año tras año: en esta ocasión, afirmar que escapó de los Illuminati en 2021.

En redes sociales, Jeffree Star compartió varios tuits en el que argumenta haber sido víctima de una sociedad secreta llamada los Illuminati.

“Qué jodido año más loco… Escapé de los illuminati en 2021 y todavía no me han matado. Todos los días me despierto agradecido”, dijo el influencer en sus redes sociales.

Jeffree Star, influencer de belleza, mencionó que desde 2020 iba a exponer todo, ya que en cuestión de días la élite de Hollywood intentó arruinar su carrera.

“Villanizarme y llenar las noticias con mentiras para desacreditarme. Si tan solo supieran la verdad sobre lo que ellos están haciendo con Britney y Kanye.

What a crazy fucking year… I escaped the illuminati in 2021 and they still haven’t killed me. Every day I wake up grateful.

— Jeffree Star (@JeffreeStar) December 30, 2022