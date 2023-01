“No tengo nada qué corregir”: Alfredo Adame recibe el 2023 sin arrepentimientos

“Mi segunda madre”, “La fuerza del amor”, “Retrato de familia” entre otras telenovelas no menos importantes fueron las obras que le dieron fama a Alfredo Adame en todo México. De igual manera, sus habilidades frente a la cámara le dieron la posibilidad de saltar a otras plataformas y dominarlas como el cine, series y la conducción. Su estética lo convirtió en uno de los galánes de la década de los 90; sin embargo, con el paso del tiempo las cosas cambiaron de tal modo que hoy es sinónimo de polémica.

El originario de Jalisco, fue el primer invitado de honor del programa Ventaneando donde compartió la mesa con Daniel Bisogno, Ricardo Manjarrez, Mónica Castañeda y Linet Puente para hablar de sus planes para este 2023. Con unas gafas oscuras, para ocultar su lastimado ojo derecho, el actor le deseó un gran año a las personas y aseguró que él lo recibirá feliz de la vida.

Sin embargo, cuando tocó el tema personal, Alfredo Adame mencionó que comenzará el 2023 sin repensar las cosas, “sin arrepentirme de nada, sin cargos de conciencia, sin moverle un ápice a mi vida. Sería ridículo que ahorita a mis 64 años pensara en replantearme una nueva estrategia de vida, un nuevo camino de vida, no voy a mover ni un ápice”, afirmó.

De igual manera, explicó que no tiene nada qué corregir en su vida, pues a pesar de todos los problemas en los que se ha visto envuelto él no los busca ya que no anda por la vida fastidiando gente ni molestando. En este caso, señaló que son las personas mal intencionadas son las que quieren “sus 5 minutos de fama”.

Alfredo Adame asegura que es víctima de su propio éxito

Alfredo Adame dijo de manera seria que no necesita nada que tenga que ver con la serenidad o un retiro espiritual debido a que no lo necesita. En este caso, el conductor reveló que acudió con una prestigiosa psiquiatra para tratarse, pues fue blanco de diversas polémicas. El tiempo estimado por la profesional de la salud mental fue de 6 meses para poder darle un diagnóstico, tiempo en el que trabajaron sin problemas.

Al principio le mencionaron que las cosas serían especiales debido a que es un personaje complejo, debido a que es una persona pública. Fue así como pasaron los meses entre las terapias, pláticas y hasta salidas para analizarlo al 100 por ciento. Al final el resultado fue muy diferente al que esperaba:

“¿Sabes a qué conclusión llegó? No me dijo eres un sociópata o eres un neurótico o eres delirio de persecución. Yo tengo un síndrome obsesivo compulsivo porque las cosas salgan como deben de salir. Si a mi me invitas a un programa y me dices que empieza a las cuatro y no empieza a las cuatro entonces yo ya me tenso. No lo demuestro, simplemente me lo guardo…”, explicó Alfredo Adame.

Al final, mencionó que el resultado fue que es víctima de su propio éxito. Explicó que lo traduce como “el éxito envenena, la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero. Y yo desde niño he sido muy exitoso, he sido muy triunfador…”, dijo para sorpresa de los conductores.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO