Por enfermedad o por trabajo, rechazan algunos participar en elección

MADERO, TAM.- Por diversos motivos, algunos ciudadanos no participarán como integrantes de mesas directivas de casilla en la elección extraordinaria al Senado.

Francisco Muñiz Manzano, presidente del Consejo Distrital 07, señaló que algunos no podrán acudir por enfermedad o simplemente porque tienen que trabajar el día de los comicios.

Se requieren más de 3 mil personas para que apoyen como miembros de las mesas de casilla.

“Hay un buen número de motivos por los cuales el ciudadano no participa, por enfermedades, no encontramos al ciudadano, ya no vive ahí, problemas de trabajo, el día de la jornada electoral hay gente que trabaja los domingos”, detalló.

Precisó que también han tenido problemas para localizar a los insaculados.

“Hay zonas muy complicadas, el centro de la ciudad, los fraccionamientos en los que es más difícil encontrar a las personas, sobre todo que nos toca en un período de vacaciones, de fin de año, de inicio de año, es un poco complicado”, indicó.

Por Benigno Solís