Rinoceronte persigue a turistas en un safari de la India

Lo que parecía un tranquilo paseo por la naturaleza se convirtió en una pesadilla cuando un grupo de turistas comenzó a ser perseguido por un poderoso rinoceronte mientras se encontraban de excursión en el Parque Nacional Manas de Assam en la India.

El aterrador momento quedó registrado en un video que uno de los viajeros logro captar mientras él y otro grupo de visitantes intentaban escapar del rinoceronte a bordo de un Jeep.

En el clip, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, se observa al imponente animal, primero captado desde otro vehículo, justo en el momento en el que pasa corriendo detrás del Jeep.

A rhino chased tourists out of Manas National Park in #Assampic.twitter.com/IHAWNsV5kA

— Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) December 30, 2022