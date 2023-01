Alertan por fraudes con préstamos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Debido a que se prevé este 2023 una cuesta de enero mucho más pronunciada con altos índices de inflación y alza en tasas de interés, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Alertó a la población que por la necesidad de préstamos por la crisis, puedan incurrir en fraudes que cometen empresas que ofrecen créditos exprés.

Rogelio Mata, delegado en Tamaulipas de CONDUSEF, admitió que esta época del año es aprovechada por esas personas que cometen delitos financieros al ofrecer créditos rápidos son requisitos.

Pero a cambio piden un cobro por su servicio cuando se trata de un fraude, muchas personas se han quedado sin su dinero y peor aún sin préstamo con el que pretendían solucionar alguna urgencia económica.



Por ejemplo el año pasado proliferaron denuncias de suplantación de instituciones financieras robándoles sus datos como nombre comercial, denominación, logo, e incluso sus datos fiscales y administrativos, CONDUSEF tiene registrados 127 casos a nivel nacional.

Los más recientes son 21 SOFOM, una institución de seguros y una autoridad administrativa, en las que personas se hacen pasar por esas empresas defraudan a quienes necesita un préstamo.

Estos piden anticipos de dinero en efectivo o a través de depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 por ciento del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos.

Cuando las víctimas realizan depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores.

Es cuando descubren que han sido engañados por eso CONDUSEF recomienda no contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.

Asegurarse que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet, logos y teléfonos, en la siguiente liga: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp , no proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito porque las financieras legalmente operando no piden dinero por adelantado.

No entregar documentos personales, o datos de tarjetas de crédito o débito, ni dar información ni realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social, no firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente, y que utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON