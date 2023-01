Emboscan y asesinan a comandante del Ejército en Escuinapa, Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO .- Este 5 de enero ha sido un jueves negro para Sinaloa, pues tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien es considerado uno de los cabecillas del Cártel de Sinaloa, el caos y el terror se apoderaron del estado. Parte de las violentas acciones incluyen la emboscada y asesinato del coronel Juan José Moreno Orzua, Comandante del 43 Batallón de infantería con sede en Tepic, Nayarit. Junto a él murieron cuatro elementos más, quienes presuntamente eran sus escoltas. Además dos militares más resultaron lesionados.

De acuerdo a información preliminar, los elementos castrenses salieron de Nayarit rumbo a Sinaloa, con el fin de apoyar las labores de seguridad que se realizan en el estado por los enfrentamientos, narcobloqueos y demás situaciones que se desataron tras la captura de “El Ratón”. Las balas del Cártel de Sinaloa los alcanzaron cuando viajaban vía terrestre a cumplir con su deber.

Enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

Se reporta la llegada de decenas de sicarios atacando incluso desde las azoteas de las casas #OvidioGuzman #Noticias #Mexico Ovidio Guzmán pic.twitter.com/72m8KlB3Jd — Noticias (@Jalisciense1cc) January 5, 2023

Fue alrededor de las 14:50 horas cuando se declaró el deceso de Moreno Orzua por proyectil de arma de fuego en el hemotórax derecho, según reportaron fuentes militares. El coronel no murió en el lugar, fue trasladado en una camioneta particular al hospital IMSS-Bienestar del municipio de Acaponeta, donde perdió la vida. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las otras víctimas mortales, quienes cayeron a manos de gente de “Los Chapitos, cuando iban a apoyar la operación de seguridad en Sinaloa.

Terror en Escuinapa

Al igual que otras partes de Sinaloa, en Escuinapa se registraron varios actos violentos tras la captura de Ovidio Guzmán, sicarios se apoderaron de la cabecera municipal sembrando pánico entre la población. Algunos habitantes lograron captar en video lo que ocurría a su alrededor, pues incluso algunos sicarios invadieron las azoteas.

En un video puede verse un tráiler circulando en sentido contrario, por una calle estrecha, delante de él van varias motocicletas, medios locales reportan que el conductor huía d elos sicarios que querían ribárselo para hacer bloqueos y quemarlo, otros dicen que los miembros de la delincuencia organizada paseaban en la unidad.

Puente en Escuinapa Sinaloa, se repite el Culiacanazo ???? pic.twitter.com/4vHz8T18d4 — Eloy Misael (@EloyMisael2) January 6, 2023

Además de la emboscada en que murieron cinco elelmentos del Ejército mexicano, en Escuinapa se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados, el hecho fue captado en video el cual se difundió en redes sociales.

Con información de Heraldo de México.