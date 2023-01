Más de un año y sigue sin haber justicia para Alexis

TAMAULIPAS.- A más de un año de que inició el proceso legal contra Alexis “N” y Dulce “N” por el presunto asesinato de Alexis Omar Sánchez Llera de 3 años, sus familiares piden justicia.

La abuela del menor, Brenda Berenice Llera dijo que el parte señala que el menor falleció por ensuficiensia renal poli con tundido rembolosis, pero en la autopsia encontraron más de 30 lesiones, entre ellas en su cabeza y torso.

De acuerdo a la fémina, el niño estaba en casa de su papá porque se lo quitó a la madre y no lo volvió a ver, pero fue el 12 de noviembre del 2021 cuando les avisaron que había perdido la vida aparentemente por una caída.

“Solo quiero que se haga justicia para mi nieto, no sería justo. Que termine en la cárcel, yo sé que no me van a pagar la vida de mi nieto pero que se pudran en la cárcel. Qué no salgan nunca”, dijo.

Luego de una investigación por parte de la Policía Investigadora se determinó que el menor había perdido la vida a consecuencia de golpes internos, siendo un total de 36 fracturas.

Los presuntos responsables fueron detenidos, acusados del delito de homicidio calificado, desafortunadamente el caso marcha lentamente y no hay sentencia alguna.

El menor presentó una herida de 6 centímetros en el mentón, además de la 35 heridas en su cuerpo.

La abuela y madre se familia niegan que angelito haya fallecido por una caída, como en un principio decían los acusados.

Javier Cortés/ La Razón