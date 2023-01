No le permitieron viajar a Paty Navidad por no estar vacunada contra el Covid

MÉXICO.- La cantante y actriz mexicana, Paty Navidad denunció este jueves a través de sus redes sociales que una aerolínea no le permitió viajar a Estados Unidos por no estar vacunada contra el covid-19.

Paty vuelve a la polémica en torno al tema del covid, cabe de recordar que sus cuentas de redes sociales fueron cerradas en diversas ocasiones tras haber expresado sus teorías de conspiración en contra de las vacunas.

“Están muy preocupados realmente, yo traje una prueba de PCR donde estoy perfectamente sana, pero no, los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados, porque al entrar a Estados Unidos nos lo piden”, mencionó la artista.

Y si bien, a lo largo de los años de pandemia, la cantante manifestó su rechazo por la aplicación de las dosis de inmunización, ahora asegura que ella nunca ha estado en contra de esta medida.

“Yo no soy antivacunas, yo soy anti experimentos, como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar y menos ahorita sabiendo que no soy la única”, aseguró.

Indispuesta a modificar su postura, la también conductora de televisión declaró que esperará pacientemente, ya que tarde o temprano se levantarán estas restricciones.

“Yo estoy segura que la situación va a cambiar, yo no le estoy haciendo absolutamente daño a nadie, y tampoco soy un riesgo, estoy sana, traje mi PCR. Y entonces pues nada, no voy a viajar, ya me dijeron, pues ni modo”.

Paty responde a polémica con Sabine Moussier

Por otro lado, y respecto a la controversia que surgió con Sabine Moussier cuando ambas participaron en un famoso reality, donde aparentemente habían peleado por el amor de Leonardo Demian Bours, Navidad fue tajante al respecto.

“Ella una vez dijo que había intentado hablar conmigo y que nunca se pudo porque yo nunca contesté, son mentiras, ella habló conmigo, yo nunca me voy a pelear en la vida por ningún hombre, porque un hombre que hace pelear a las mujeres no vale la pena”.

Finalmente fue contundente sobre las declaraciones que en su momento realizó Sabine en las que dijo que ambas habían sido engañadas por el mismo hombre.

“Me están orillando con eso de ‘a las dos esto’, ‘a las dos lo otro’, no, que cada quien hable por sí misma. Leo es mi amigo, lo conozco hace más de 20 años, que quede claro, después terminó la relación porque llegó Sabine, y ella decidió quedarse ahí, eso no es víctima”, remató la actriz.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS