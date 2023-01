Reviven experiencia de Lorena Herrera en casting para Sergio Andrade

Lorena Herrera hizo un casting con Sergio Andrade en el que este le pidió que estuviera desnuda, un recuerdo que se desbloqueó por usuarios de redes sociales esta semana.

Sergio Andrade y Gloria Trevi se volvieron tendencia luego de que se dio a conocer que la cantante tiene un par de denuncias en Estados Unidos por corrupción de menores, lo que abre heridas de su pasado.

Lo anterior porque en los años noventa el productor y la cantante formaron el llamado clan Trevi-Andrade, en el que supuestamente reclutaron a menores para explotarlos bajo la promesa de convertirlos en famosos.

Por las supuestas denuncias, internet se encargó de revivir el testimonio que Lorena Herrera le dio a Yordi Rosado en donde habló de la vez en que hizo un inesperado casting con Sergio Andrade.

Dijo que conoció a Gloria Trevi en un restaurante en los años ochenta y ella le habló de que conocía un productor que la iba a hacer actuar, cantar y bailar para volverla famosa.

“Al final te tiene que ver desnuda y yo: ‘pero cómo que me tiene que ver desnuda’. ‘No, es que así son los castings, me terapeó y me dijo: ‘¿apoco si te llamaran a ti a una película con Al Pacino y que hubiera una escena no te desnudarías?’. Y yo: ‘bueno, si la escena lo justifica, sí claro'”.

Comentó que Trevi la convenció de salir sin ropa frente a Andrade, pero que debía encontrarse con él en un hotel “horrendo”. Accedió a hacerlo.

“Sí hice el casting al final y sí me pidió que lo hiciera y le dije que no… Sergio estaba en el casting, ella estaba en el baño escondida, guardada ahí”.

Después de haber hecho unas pruebas de actuación, Andrade le pidió que se encontrara con Gloria Trevi y esta le dijo que ya era tiempo de desnudarse; Herrera se negó. “Se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo”.

Debido a la insistencia de Trevi accedió a desnudarse, sabiendo que si el productor se atrevía a tocarla lo golpearía. Andrade solo le pidió que caminara, alzara los brazos e hiciera una especie de pasarela.

“Querían firmar un contrato conmigo porque me iban a lanzar con toda la imagen. Ya después me llamó Jaime Moreno y Blanca Estela Pavón empezó a hacer mi representante, les cuento toda la historia”.

Debido a que lo señalaron como un “enfermo” se negó a firmar contrato con Gloria Trevi y Sergio Andrade.