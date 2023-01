Siguen suspendidas clases presenciales en primaria de Altamira

Los 110 alumnos de la primaria Benito Juárez de Altamira no regresaron a clases presenciales este lunes, están suspendidas desde hace dos meses por una fuga de producto químico.

Mientras que el resto de los planteles reanudaron actividades, la escuela que se ubica en el Ejido Benito Juárez no lo hizo, continuarán las clases a distancia.

“La Secretaría de Educación en palabras de la subsecretaria, quien acudió hace un mes y le entregamos una ficha técnica de todo lo que está sucediendo desde hace mes y medio”, detalló la directora de la primaria, Rosaura Báez Muñoz.

A los padres de familia ya les habían propuesto que los niños regresaran a los salones, sin embargo, Protección Civil de Altamira no ha entregado el dictamen sobre el origen de la fuga y no ha vuelto a realizar inspecciones.

“Emocionalmente estamos impotentes, aprensivos, los niños iban muy bien y ahora están en línea, le estamos echando muchas ganas, estamos a la espera del dictamen final, son 110 alumnos y nueve de personal”.

La contingencia inició el pasado 8 de noviembre, un olor a producto químico surgió de una jardinera, se hicieron excavaciones, pero Pemex no halló ductos.

“Como docente no quisiéramos que una escuela estuviera bajo estas circunstancias y la subsecretaria nos pidió garantizar la seguridad de los docentes y alumnos, todos seguimos en línea”.

La postura de los papás es que las autoridades no dan la certeza de que a futuro el olor pudiera ocasionar afectaciones a la salud de los menores y debido ello avalan de que las clases sean en línea.

“Ya quisiéramos regresar, pero los padres de familia nos comentan que de momento no es explosivo y no hay la certeza. Si no les afecta, a la larga a los niños pueden tener consecuencias por estar respirando esto”.

Óscar Figueroa/La Razón