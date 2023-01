CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Regidores del Ayuntamiento de Ocampo denunciaron ante el gobernador Américo Villarreal Anaya, al alcalde Melchor Budarth Báez de desvíos de recursos municipales, además de persecución política en contra de la síndico Adrian Lucio Guerrero, a quien el munícipe suspendió de sus funciones.

El grupo de regidores acudió a denunciar los hechos ante el mandatario estatal en el sitio donde se llevó a cabo este lunes la ceremonia de honores a la bandera, donde explicaron la situación.

Explicaron que en el municipio se están presentando irregularidades, “ninguno de nosotros los regidores, nos prestamos a la corrupción, el señor (alcalde) está muy enojado, porque quiere recuperar el dinero que gastó en su campaña”, señalaron.

Indicaron que lo verdaderamente importante es que los recursos que llegan al municipio, sean manejados de manera honesta en beneficio de los ciudadanos de Ocampo.

Señalaron que en el municipio se han cometido diversos actos ilícitos a los que no se han prestado y por los cuales hoy son perseguidos políticos, mientras que en el caso de la síndico, fue suspendida de sus funciones.

“Hay robos a los que ella (síndico) no se ha prestado, hay fraudes cometidos por el presidente y el tesorero; y como ella no se presta a dar firmas, no se presta para la corrupción”.

El grupo señaló que de no resolverse esta situación, podrían llegar incluso a tomar la presidencia municipal, “no puede ser que una persona (alcalde) tenga atemorizado a un pueblo en general; no vamos a permitir corrupción”.

Por estos hechos, señalaron que denunciaron desde el pasado 1 de diciembre ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, sin que se registre algún avance, señalando que no se les ha llamado para aportar más pruebas sobre la acusación.

Señalaron por ejemplo, obras que se han realizado y que no fueron aprobadas por el Cabildo, además que no se les ha convocado a reuniones y mucho menos actas, irrespetando con esto el código municipal.

La síndico municipal Adriana Lucio fue suspendida a principios del mes de diciembre del 2022, en una determinación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.

De a cuerdo con lo informado en ese momento a través de un comunicado de la citada Fiscalía, se le acusó de solicitar “indebidamente un beneficio para si, esto a cambio de ejercer las funciones inherentes al cargo”, en hechos registrados presuntamente el 16 de junio del año pasado.

La síndico comentó que ella ha sido víctima de persecución política, asegurando que desde que denunció lo que ocurre en el municipio, una camioneta le ha puesto “cola”, “me persiguen y él (alcalde) lo sabe; la puse ante la agencia del Ministerio Público y no ha procedido, la de él, la puso dos o tres meses después y procedió a los 20 días”.

Agregó que ante la situación, teme por su vida, además de sufrir violencia de género, señalando que su salud se ha visto afectada, sufriendo parálisis por la presión ejercida por el alcalde, el tesorero, el secretario y el contralor municipal.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón