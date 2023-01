Ésta es la nueva función de WhatsApp para evitar chats no deseados

Alrededor de 2 millones de personas utilizan WhatsApp a nivel mundial, una de las principales aplicaciones de mensajería instantánea que permite el envio de notas de voz, videos, archivos, imágenes y enlazarte con cualquier persona en el mundo, pero también es vulnerable a las conversaciones no deseadas.

Y es que cualquier persona que tenga acceso a tu número de teléfono o base de datos, puede enviarte un mensaje no deseado que muchas veces puede resultar en spam o enlances maliciosos con el que logran hackear tu cuenta o la de tus contactos. Y, aunque existen ajustes de privacidad, no estamos excentos de los chats no deseados.

Para 2023, la aplicación ofrecerá nuevas actualizaciones en los celulares, algunas se encuentran en periodo de prueba y otras ya puedes disfrutar desde hace mucho. WhatsApp se ha considerado como una de las apps con la mejor seguridad y ahora te permitirá bloquear contactos de manera más fácil.

WhatsApp incluirá un nuevo atajo para bloquear contactos

Aunque la app permite ajustes de privacidad como notificaciones de lectura, hora de última conexión, estados, y hasta tu foto de perfil, tu número de celular basta para que una persona pueda mandarte un mensaje no deseado. WhatsApp ya tiene una herramienta que te permite bloquear a los usuarios y que no te puedan contactar.

Sin embargo, hasta ahora es necesario abrir una conversación no deseada para poder bloquear un contacto desconocido. Esto puede permitir que la persona vea tu estado “en línea” o que por error le des click a algún link malicioso o recibas un archivo sospechoso (depende la configuración de tu aplicación).

Una de las próximas actualizaciones de WhatsApp incluirá la función de bloquear un contacto sin necesidad de abrir la conversación, solo debes

mantener pulsado el chat y te aparecerá una pestaña con la opción “bloquear” y listo. Según sitios especializados, esta herramienta está a prueba en su versión beta.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO