Frankie Muniz ahora será piloto profesional de la NASCAR

ESTADOS UNIDOS.- El protagonista de ‘Malcolm el de en medio’ y ‘Agente Cody Banks’ es fan del automovilismo y en ocasiones ha demostrado que le gusta más que actuar. Para que se den una idea, en 2008 dejó temporalmente su carrera como una de las estrellas juveniles más importantes de Hollywood para manejar monoplazas en la Fórmula Atlantic. Pero ahora, todo indica que Muniz quiere llevar al siguiente nivel su trayectoria detrás del volante .

Frankie Muniz ahora será piloto profesional de NASCAR a tiempo completo

Mientras esperamos a que se confirme alguna noticia sobre el regreso de Malcolm, pues el propio Frankie Muniz reveló que existen planes de una secuela dirigida por ni más ni menos que Bryan Cranston (POR ACÁ les contamos todo lo que sabemos hasta el momento), el mero mero de esta serie tan querida no perderá el tiempo, pues está a punto de cumplir otro de sus más grandes sueños, ser un verdadero piloto dentro de una de las competencias más importantes del planeta: la NASCAR.

De acuerdo con Entertainment Weekly, el actor de 37 años competirá en la ARCA Menards Series dentro de uno de los circuitos más importantes del automovilismo, el Daytona International Speedway. Muniz manejará el Ford Mustang con el número 30 como parte del equipo Rette Jones Racing en la competición que comenzará el 18 de febrero. Al respecto, Frankie publicó un mensaje donde mencionaba que obviamente está inmensamente emocionado por darte este nuevo pasó en su carrera como piloto:

“Desde la infancia, ha sido mi sueño perseguir las carreras en NASCAR, y era importante para mí asociarme con un equipo que se alineara con mis objetivos y visión a largo plazo, al tiempo que me proporcionara todas las oportunidades imaginables para crecer mental y físicamente como piloto de carreras a tiempo completo. Por fin hago realidad mi sueño, esto es para mi hijo y para demostrarle que siempre puedes perseguir tus sueños”.

Finally making my dream a reality, this one is for my son and showing him that you can always chase your dreams.

Excited for this opportunity with Rette Jones Racing, Ford, and our partners to go full time racing for an ARCA National Series Championship in 2023. pic.twitter.com/OhbFnlMNKW

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) January 11, 2023