Manda selfie a su esposa y ella descubre que le es infiel

Gracias a la tecnología de hoy es más sencillo que las personas puedan descubrir si su pareja les es infiel.

Un buen ejemplo es el de un hombre que le mandó una selfie a su pareja desde un hotel, pero rápidamente fue descubierto que estaba con alguien más.

Fue por medio de TikTok que la mujer se dio cuenta que su novio estaba con alguien más y todo por un par de objetos que no debían estar en la foto.

La usuaria con nombre shesough contó cuáles fueron los detalle que la hicieron darse cuenta que algo iba mal con su ahora ex.

Su esposo salió de viaje y le envió un par de selfies desde el baño de la suite donde se estaba hospedado.

Mi esposo me envió fotos tratando de verse lindo en su suite en el casino, pero noté algunas cosas extrañas, ahora está soltero. ¿Puedes adivinar qué es?”, escribió la chica en el video que pronto borró de su cuenta.

Cuando lo enfrentó, el hombre le dijo que la plancha de pelo y el cepillo no eran suyos, ya que estaba en la habitación de su amigo y su pareja.

Como excusa él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según dijo, él estaba allí y me mandó la foto desde el baño de esa otra persona, que está saliendo con una mujer. Pero la verdad es que no le creí porque ¿por qué razón vas a mandar una foto desde allí?”.

Asimismo, algunos usuarios le hicieron notar que tampoco llevaba su anillo de bodas, por lo que era evidente que la estaban engañando.

