Dejan a Tamaulipas sin dinero para atender a migrantes

TAMAULIPAS.- El estado Tamaulipeco es uno de los principales pasos para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, desafortunadamente el gobierno federal no contempló presupuesto para este 2023.

La diputada federal, Rosa González Azcárraga señaló que no existe ningún plan ni mucho menos recurso, por lo que será difícil para los alcaldes de municipios fronterizos contener el paso de los migrantes.

“Es un problema serio, nosotros a partir de febrero se va a pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la reasignación de recursos para la atención a refugiados para que puedan trabajar, porque ahorita solo trabajan con subsidio de la ONU desde la comisión”.

Comentó que no existe ningún plan para apoyar ni contener a los migrantes, aún y cuando el Gobierno Federal realizó un acuerdo con Estados Unidos y Canadá.

Destacó que no se trata de negar refugio, sino todo lo contrario, le parece injusto que no haya condiciones económicas ni de salud para ofrecer.

“30 mil mensuales son 250 mil al año, es casi la población de Tampico al año y es que el país no está en posibilidades de recibir y no por xenofobia, pero no tenemos las condiciones en salud ni economía”.

Espera que, a partir de febrero se lleve a cabo la reasignación de recursos para la atención a migrantes y de esta manera puedan tener una estancia digna.

Javier Cortés/ La Razón