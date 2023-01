Entre la inflación y el empleo

En economía, los temas de interés general para la población son el empleo y la inflación principalmente, ya que de manera directa afecta y condiciona su nivel de vida. Con la pandemia, el precio de los bienes y servicios se disparó y alcanzó niveles que han afectado severamente la capacidad de compra de la población; estimaciones de los últimos dos años exponen que los precios de los bienes y servicios que más consume la población crecieron alrededor de 40 por ciento, esto significa que si hace dos años compraba 10 productos con su ingreso, en la actualidad ese mismo ingreso solamente le permite adquirir 6 productos.

Afortunadamente para finales de 2022 se desaceleraron y ha comenzado a dar signos de disminución, esto no significa que el precio de los bienes y servicios disminuirá, pero al menos crecen a un menor ritmo. La recuperación del peso contribuirá a que la inflación comience a ceder a un mayor ritmo.

En el caso del empleo, la situación también ha sido compleja, particularmente el empleo formal, debido a que el impacto que tuvo la pandemia ha sido muy severo. Tomando como referencia el sur de Tamaulipas (Altamira, Ciudad Madero y Tamaulipas), en febrero 2020 en esta región se tenían 150,000 empleos formales, para diciembre de 2022 esa cantidad disminuyó a 132,623 empleos, alrededor de 17,400 empleos se han perdido en la región en todo este periodo de la pandemia.

En el año que acaba de terminar, se observa lo difícil que ha sido la creación de empleo formal en el sur del estado. Tampico es el municipio que más empleo formal ha perdido, empezó 2022 con 74,130 empleos formales y en diciembre registró 73,946 lo que significa que se perdieron 184 empleos formales en el año. La situación fue más severa para jóvenes, donde representan 26.7 por ciento del total del empleo del municipio, durante 2022 se perdieron

106 empleos formales. El reto para este municipio es importante, debido que para alcanzar el empleo que se tenía antes de la pandemia requiere crear 10,876 empleos. El municipio de Ciudad Madero también

tiene un reto importante; antes de la pandemia tenía registrado 23,926 empleos formales y para diciembre 2022 disminuyó a 18,864, empleos, es decir, 5,062 empleos menos que hace dos años. Inició 2022 con una recuperación en el empleo formal,

se contaba con 19,805 empleos, pero su economía se desaceleró y en diciembre de 2022 registró una caída de 941 empleos formales, de los cuales 60 era fuente de empleo de jóvenes.

El municipio de Altamira, a pesar

no haberse recuperado del efecto de la pandemia, es el municipio más cercano para hacerlo. Al inicio de la pandemia registró 41,274 empleos formales, y en diciembre 2022 contaba con 39,813 empleos formales, lo que representa un déficit de 1,461 empleos. Durante 2022 en este municipio se crearon fuentes de empleo formales, un total de 915 puesto de trabajos en la economía formal, siendo el único municipio del sur con este comportamiento. De estas fuentes de empleos, correspondieron 230 a jóvenes.

Como se observa, la inflación comienza a ceder, por lo que el empleo continúa siendo el reto más importante para la economía del sur de Tamaulipas. Es necesario establecer estrategias para promover la inversión formal en la zona y comenzar a crear una dinámica de empleo, ello contribuirá no solo en la recuperación del empleo que se tenía antes de la pandemia, sino que también contribuirá en desincentivar la migración de los jóvenes. Usted ¿Qué piensa?

