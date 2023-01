Karely Ruiz anunció que tendrá una colaboración con Babo

En los últimos días, Babo se volvió tendencia en redes sociales por la filtración de un video explícito suyo de OnlyFans donde aparece con más personas.

Tras la publicación, la exitosa modelo Karely Ruiz reveló que quedó sorprendida y que rechazó una invitación para aparecer en el video del vocalista del Cártel de Santa.

Pero tras todos los comentarios que recibió, la joven regiomontana confirmó que ambos prefirieron crear algo más privado para sus seguidores.

Ese Babo es un loquillo. Yo iba a salir en ese video del Babo, se los juro”, comentó la influencer durante una de sus transmisiones en vivo.

Karely expresó que ya lo están planificando y prometen que será algo “muy fregón”.

De igual manera, afirmó que la colaboración la planearon desde hace tiempo, pero por uno de sus novios se detuvo, ya que no le permitía hacerlo.

Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad. Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahorita me vale”, explicó.

Las versiones de Piensa en mí

El video de Babo que se filtró es del tema ‘Piensa en mí’. Y desde diciembre del año pasado el músico anunció que produciría dos versiones, una respetando las reglas de YouTube y otro para OnlyFans.

Uno (video) ya está listo, prácticamente. Nomás que ese es el que son dos, o sea, es la misma rola, pero tiene dos videos. Un video es la versión para YouTube, con las nuevas normas de políticas. El otro es el mismo video, la misma rola, pero sin ninguna norma y ese va a estar en

OnlyFans”, adelantó en Intagram.

Eduardo Dávalos de Luna tiene su cuenta de OnlyFans desde hace poco más de medio año.

Babo comparte contenido de forma gratuita, pero el ‘especial’ tiene un costo extra que va de los 20 a los 50 dólares al mes.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR