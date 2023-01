Nutrióloga de Jorge Salinas confirma que sí se besaron

En días pasados se dio a conocer una supuesta infidelidad de Jorge Salinas a su esposa Elizabeth Álvarez con una nutrióloga.

Fue la revista TvNotas la que dio a conocer a la mujer con la que el actor tiene un amorío. Incluso, publicaron fotos donde aparecen besándose y destacaron que ella ocasionalmente lo visita en los foros donde él graba novelas.

Ahora, en entrevista con Luis Magaña, la doctora Anna Paula explicó cómo conoció a Jorge Salinas y cómo ha sido el trato con él.

“Yo no tengo nada qué ocultar, soy Anna Paula, estudié la carrera de medicina y en mi servicio social llevé a cabo un estudio clínico sobre la diabetes. Yo le enseñé (a Jorge Salinas) cómo ponerse su medicamento. De hecho, fue en una videollamada que le mostré a inyectarse. Preferiría no decir cuál es el medicamento, pero es control de su glucosa y control de peso”, indicó.

De acuerdo a Anna Paula, la relación médico paciente inició desde finales de 2021.

En cuanto a las fotos publicadas donde aparecen muy juntitos, la doctora confirmó que sí hubo beso, aunque, afirma, no se lo esperaba.

(Las fotos) son del 15 de diciembre. Me acuerdo que él me dijo: ‘te veo a la 1:50, termino de grabar una escena y salgo’. Y dije, ‘ok’. Entonces eso sucedió, le entregué el medicamento, recibí el pago y nos despedimos. Y sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí y para mí fue, digamos, en cierto modo chistoso y sí recibí un beso, me sentí un poco sacada de onda, pero pues siento que para él era hasta cierto punto normal porque me dijo ‘hay paparazzis aquí'”.

Sobre por qué le estaba tomando el cuello como si estuviera respondiendo el beso, mencionó que ‘a lo mejor en esas fotos sí se puede ver algo distinto en lo que se puede ver médico-paciente’.

Asimismo, la nutrióloga destacó que en alguna ocasión ella le mencionó al actor que tenía pareja y él se molestó.

En ocasiones sí había algún tipo de coqueteo, pero siempre me mantuve en una línea, digamos, lo más profesional posible. Y en el momento que yo tenía pareja, le comenté que tenía una pareja y él sí en cierto punto se mostró molesto por ese comentario, pero yo me mantuve en mis valores y en mi profesionalismo”.

Finalmente, aclaró que intentó buscar a Jorge tras las fotos publicadas, pero él no le ha respondido, razón por la cual ella ya dio por terminada la relación.

