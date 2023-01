Beyoncé regresa a los escenarios con concierto privado

DUBÁI.- Desde el lanzamiento de Renaissance, los fans de Beyoncé han esperado el momento en el que la intérprete de “Alien Superstar” regrese a un escenario y demuestre una vez todo su potencial. Dicho deseo se volvió una realidad durante esta noche en Dubái, pues Beyoncé brindó una presentación en la ciudad más lujosa de los Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de que el espectáculo fue promocionado como un evento completamente privado, y con la estricta política de no celulares, los invitados más persuasivos lograron compartir imágenes e incluso cortos videos de Beyoncé interpretando sus grandes éxitos.

Sin embargo, uno de los momentos que más captó la atención de los internautas fue cuando su hija Blue Ivy subió al escenario para cantar por primera vez “Brown Skin Girl” junto con su madre. Mientras que Beyoncé vestía un abigarrado vestido color amarillo, Blue Ivy decidió optar por un rojo sólido bastante contrastante.

Beyoncé facturó 24 millones de dólares por su espectáculo en Dubái

Además, Beyoncé interpretó “Beautiful Liar” por primera vez en quince años. Desafortunadamente, la presentación no contó con la partipación de la colombiana Shakira, no obstante, los seguidores de ambas cantantes se mostraron contentos y elogiaron a Beyoncé por su rendición en solitario del icónico dueto.

Cabe mencionar que la cantante estadounidense no interpretó ninguna canción de su más reciente álbum, aunque el setlist del espectáculo contó con grandes éxitos como “XO”, “Halo”, “Freedom”, “Crazy in Love”, “Naughty Girl” y “Drunk in Love”. Incluso cantó “Ave María”, lo que llamó la atención de muchos usuarios de redes sociales, pues la religión predominante en Dubái es el Islam.

El pasado mes de diciembre, Beyoncé firmó un acuerdo con el hotel The Royal Atlantis en Dubái para realizar un espectáculo de una hora de duración en las instalaciones del complejo vacacional. Según el diario británico The Sun, la cantante facturó alrededor de 24 millones de dólares por la presentación.

