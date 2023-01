Así puedes saber si los tenis que compraste son originales o réplica

Cuando compramos tenis, la mayoría de las veces lo hacemos por internet, porque es mucho más cómodo, rápido y fácil, pero ¿cómo sabemos si son originales? En el mundo de la moda hay réplicas tan parecidas que es difícil de identificar si son originales.

Los tenis y ropa deportiva de muy buena calidad son susceptibles de imitaciones, por ello debes tener cuidado. Por ejemplo, en el caso de los tenis que son todo un icono y que no pasan de moda, la oferta y la demanda en ellos ha proporcionado una gran cantidad de imitaciones. A continuación, te enseñaremos las características que debes tener en cuenta para identificar los tenis originales para hombre o mujer. ¡Estate atento y descubre las diferencias!

¿Cómo averiguar si los tenis son originales o falsos?

Las marcas reconocidas por lo general fabrican calzados limitados, lotes numerados por modelos, de esta manera hacen que continuamente sean renovados, mejorando en tecnología, diseño y calidad. Muchos comerciantes intentan copiar los distintos modelos de tenis de marca y venden tenis de imitación, tanto en tiendas físicas, como por internet a un pequeño costo. ¿Cómo identificar los tenis de imitación?

Lo primero que te podemos aconsejar es que la web en la que vayas a realizar la compra sea la original de la marca o una muy reconocida. No realices compras en webs que desconozcas y que no sean seguras. Podrás identificar las webs seguras cuando lleven un pequeño candado en la barra de navegación. Si compras en una web original, seguro que no tendrás ningún problema.

A continuación te mostramos los distintos tipos de tenis falsos que podrás encontrarte:

Tenis falsos de alta calidad: Hay zapatos falsos que los fabrican con un material costoso, son tan parecidos que está dentro de los estándares de los tenis originales, este es más difícil de diferenciar, y lo que te hará saber si es original o no, es el número de identificación y su etiquetación.

Tenis falsos económicos: Son de menor calidad, duran menos, son mucho más baratas y tienden a ser incómodas. Por lo general se realizan en materiales que se rompen con facilidad y se dañan rápidamente. Los diferenciarás rápidamente de un simple vistazo.

Réplicas de tenis (imitaciones malas): Es una copia de la original, se diferencia por la falta de ortografía en el nombre de la marca, normalmente en ellas podrás ver que están mal cosidas y que se le ve el pegamento. Estas no vienen en cajas, sino en bolsas, cabe destacar que algunos incluso imitan las cajas, pero hasta estas son de un cartón débil y suelen destruirse o dañarse fácilmente.

Cómo identificar si tus tenis son originales

Los puntos principales que debes fijarte para reconocer tus tenis originales son:

El número de identificación/etiquetación: Debajo de la lengüeta de los tenis, en la suela o su etiqueta, hallarás un número de identificación, éste determinará si los zapatos son originales. El número es distinto para cada calzado, a diferencia de las réplicas que usan el mismo número de identificación para todos los tenis que fabrican.

Ortografía: Es entendible que, al ver una marca con el nombre mal escrito, o con falta de ortografía, son malas imitaciones. Si observas un error de estos graves en el nombre, se puede asegurar que son copias de mala calidad. Muchas veces le ponen parches como etiquetas, esto también es un claro ejemplo de que es una réplica.

Caja: Si los tenis son originales, ten por seguro que te las entregan empaquetadas en una caja con el nombre y logo de la marca. Al contrario de las imitaciones, que venden calzados deportivos en bolsas, esto claramente te indica que no son originales.

Costura: Las marcas reconocidas cuentan con control de calidad, los cuales verifican exhaustivamente que los tenis tengan una costura perfecta, sin defectos ni errores, que se amolden al pie de manera perfecta y cómoda. ¡Mantente atento a estas señales!