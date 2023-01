Por amenazas de muerte, renuncia Alcaldesa de Santa María del Río, SLP

Por amenazas de muerte, la alcaldesa sustituta del municipio y pueblo mágico de Santa María del Río, Edna Yuridia del Carmen Medina Flores renunció al cargo y solicitó licencia como regidora.

Tras la muerte por accidente del presidente municipal constitucional, Emmanuel Govea Díaz, apenas el pasado 5 de enero Yuridia Medina había sido designada para ocupar la titularidad de la alcaldía de ese municipio cuna del rebozo.

En una publicación en su perfil de la red social Facebook, acusó que ella, sus hijos y esposo son víctimas de ataques y presiones presuntamente por quienes pretenden construir gasolineras en el primer cuadro de la ciudad y a los que se les ha negado el permiso.

“Les pido de la manera más atenta un alto a sus ataques y a las difamaciones, creo que el fin que buscaban ya lo consiguieron, ya no quiero más amenazas de muerte hacia mi familia y mi persona”, escribió.

Sin mencionar nombres, la ahora exalcaldesa de Santa María del Río afirma que han intentado sobornar tanto al fallecido alcalde como a ella misma para autorizar esa obra que, asienta, está plagada de corrupción, “perdónenme porque esto ya se me salio de las manos quiero que sepan que mi familia es lo más sagrado y no espero que lo entiendan pero pues así yo lo veo, solo espero que ustedes cómo pueblo no dejen que se lleve a cabo esa obra en el centro que pondrá en peligro la vida de los niños que asisten al colegio Miguel Angel, los alumnos de la primaria Pascual María Hdz.y de la primaria Fco. González Bocanegra y los jóvenes de la secundaria y bachillerato José María Vilaseca hago este comunicado para que la gente sepa un poco de la verdad que muchos están distorsionando”, establece.

Yuridia Medina advierte que de continuar las amenazas, presiones y difamaciones hacia su persona, hará una transmisión en vivo por la misma red social digital para dar nombres.

Hasta el momento el Cabildo no ha designado a quien ocupará la alcaldía de Santa María del Río y ni la Fiscalía potosina ni el gobierno estatal han fijado postura en torno a las preguntas amenazas de muerte.