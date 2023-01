Se sube a una patrulla al confundirla con taxi por ir viendo el celular

Una mujer distraída protagonizó un bochornoso momento luego de que, por ir viendo el celular, se subió por error a una patrulla pensando que se trataba de un taxi por aplicación que había solicitado. Los hechos quedaron documentados gracias a la cuenta de TikTok @marcomoyano260, quien compartió el momento en el que ocurrieron los hechos. El clip rápidamente ganó popularidad en redes sociales y fe compartido por cientos de internautas.

En el video se observa a una mujer caminando por la calle mientras mira su teléfono celular, desde el cual estaba monitoreando su taxi por aplicación; no obstante, al ir distraída en el móvil no se percató de que a pocos metros de distancia se encontraba estacionada una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que al aproximarse a la unidad la confundió con su vehículo privado y se subió abordo.

Una vez abordo del vehículo, el oficial que conducía la unidad voltea a revisar que es lo que está pasando y atónito de lo sucedido se baja de la patrulla para abrir la puerta y bajar a la mujer, quien se encontraba en los asientos traseros de la unidad. Rápidamente, el policía abre la puerta trasera y la mujer baja del carro mientras observa a la cámara y comienza a reírse de sus acciones.

Luego de las imágenes fueron compartidas en redes sociales, el video comenzó a ganar popularidad y rápidamente alcanzó más de 19 millones de reproducciones en TikTok y más de un millón de likes. En su mayoría, el video recibió buenos comentarios; no obstante, algunos internautas aseguraron que el clip parecía ser un montaje, por lo que arremetieron contra la protagonista de la grabación.

“No me río porque perfectamente podría ser yo y sin usar celular”, “El policía señorita se baja o me la llevo detenida”, “Casi me lo creo….excelente actuación” y “Como no la llevo a su lugar de destino para que fuera más segura”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.