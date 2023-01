¿Por qué la madre de Piqué agredió a Shakira en un evento?

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, se viralizó un video en el que la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, silencia a Shakira con su dedo y le aprieta la cara con su mano, por lo que muchos seguidores afirmaron por qué la colombiana también dedicó una parte de la Sesión 53 a la catalana.

“Me dejaste de vecina a la suegra” es una de las icónicas frases que tiene Shakira en su canción, pero no sólo eso sino que también levantó un muro para que la madre de Piqué no pueda saber qué es lo que hace… ¿Creías que era lo único? No, en estos días, se viralizó una bruja que apuntaba hacia la casa de la susodicha.

Eso sí, uno de los videos que más han se han vuelto virales es donde Montserrat Bernabeu agrede a Shakira al ponerle el dedo en su boca y apretando las mejillas, pero sabes por qué ocurrió esto.

Pavel Gaona, usuario de Twitter, compartió en sus redes sociales el contexto de esta fotografía, la cual ocurrió en 2015 durante las Fiestas del Deporte Catalán, en las que Shakira acudió a la celebración con una blusa, la cual enfureció a la madre de Gerard Piqué.

¿Se preguntaban por qué la bruja en el balcón de Shakira viendo a la casa de la ex suegra? Chequen el segundo 17: aquí Shakira iba vestida con una blusa sin sostén. Monserrat, madre de Piqué, la toma de la cara, le dice que se calle y le pone una chaqueta. ¡ARPÍA CONTROLADORA! pic.twitter.com/lTc1ClY5BN — Pável Gaona ???? (@PaveloRockstar) January 26, 2023

Fue en ese momento cuando pasa lo que vemos en el video, Montserrat Bernabeu se acerca a Shakira para obligarla a usar una chamarra y además de eso la toma de la cara y le dice que se calle.

Al final, Shakira termina con una chaqueta sobre su vestido, tal como se lo pidió Montserrat Bernabeu, la madre de Gerard Piqué.

Esta no ha sido la única acción que ha hecho Montserrat en contra de la cantante colombiana, pues apenas se había formalizado la ruptura y la madre de Gerard Piqué se llevaron de vacaciones a Clara Chía a la mansión en los Pirineos que construyó Gerard junto con el dinero y trabajo de Shakira.

Con información de Excélsior.