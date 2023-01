Jorge Salinas y Elizabeth Alvarez estarían en crisis matrimonial

El matrimonio entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez ha estado en medio de la polémica luego de que el actor fuera visto en una situación comprometedora con su nutrióloga.

Pese a que el galán de telenovelas aclaró la supuesta infidelidad, todo parece indicar que su relación no está en los mejores momentos.

Recientemente, Jorge Salinas aclaró las fotografías donde salía dándole un beso a la nutrióloga Ana Paula y mencionó que su relación fue solamente profesional. Además, fue claro en decir que no tiene problemas de pareja con Álvarez.

Pero durante el programa ‘En Shock’, Jorge Carbajal contradijo las declaraciones de Salinas, ya que detalló que durante un evento deportivo de uno de sus hijos, ambos llegaron en diferentes momentos y se sentaron separados.

Y aunque en un momento la actriz se sentó al lado de su esposo, su actitud fue de indiferencia en todo momento, ya que no habrían siquiera hablado.

Por otro lado, en conferencia de prensa de la telenovela ‘Perdona nuestros pecados’, Salinas dijo que sería la única vez que hablaría del tema para frenar las acusaciones en su contra de una vez por todas.

“Yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor a Elizabeth. No tengo nada que decir, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio”

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR