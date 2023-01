Unen talentos por una canción

Cuando tres artistas deciden unir sus talentos y crear a través de sus sentimientos surgen grandes ideas, esto le ocurrió a los músicos David Schmid, Nebasa y Yaax quienes unidos por un beat lograron crear Don’t Mind (Infinity), un tema descrito por ellos mismos como explosivo, transparente, lleno de alegría, creatividad y pasión por compartir con ese ser especial un sinnúmero de experiencias.

Yaax, manifestó que al momento de crear Don’t Mind este marcó su vida siendo el inicio de un cambio a un nuevo estilo musical, representando para el la oportunidad de trabajar de la mano con Nebasa y David Schmid con quien baso la idea de este tema en lo instrumental, surgiendo el tema durante una charla con los artista, con quien las ideas fluyeron creando este tema en aproximadamente una hora.

“Tenía ganas de crear algo más pop, me base en la música de uno de mis artistas favoritos, comencé a sacar drops y en cuanto tuve la base se las envié, estaba de vacaciones así que tuvimos una videollamada y comenzamos a crear, las ideas fueron surgiendo hasta que encontramos lo que queríamos, en ese proceso nos tardamos como una hora máximo” comente el músico.

Después de esto la instrumental estuvo en Stan Bay por un espacio de seis meses concluyendo esta en un tema el cual se pretendía que tuviera un estilo medio nostálgico y terminó siendo una rola que refleja alegría y honestidad, sentimientos que surgieron en los músicos al momento de crearla

“Es una canción muy natural, es alegre, clara, pegajosa, llena de ritmo, en ella se plasmó el como me sentía en ese momento, a mi crearla me enseño mucho, me mostró lo bueno que puede llegar a ser trabajar en equipo y aprender a soltar algo tuyo para que alguien más opine y trabaje en ella” señaló Yaax, quien aseguró que fue un verdadero deleite trabajar de la mano de Nebasa y David Schmid.

“Es mi tema favorito de este año y pues me tiene muy feliz el como lo recibió la gente, es un tema que transmite mucho, es para mi un tema que tiene mucho potencial” añadió.

Por su parte David Schmid compartió que fue un placer realizar esta colaboración con Nebasa y Yaaxm misma que se dio a través de zoom.

Un poco de lo que queríamos plasmar era hablar de una canción en donde quisieras compartir todos esos momentos con una persona especial para ti, con esta persona con la que sientes que conectas, con la que quieres crear varios momentos y con quien estas dispuesto a lanzarte al vacio sin importar lo que pueda ocurrir, de eso habla Don’t Mind (Infinity)” señaló el músico David Schmid.

Por Patricia Martínez