“Me metió una patada”: Gloria Aura revela que sufrió violencia de Juan Carlos Casasola

Gloria Aura y Juan Carlos Casasola compartieron escenario juntos durante la obra de teatro ‘Cats’ en 2013, pero su relación tras bambalinas fue la peor, pues el actor la violentó.

En entrevista para El Minuto que Cambió mi Destino, Gloria Aura comentó que no podía creer que ya siendo una mujer adulta pudiera ser molestada por un compañero de trabajo.

“Yo no podía creer que a esas alturas, ya siendo una mujer profesional con toda la experiencia profesional que ya traía detrás, estuviera yo viviendo algo así: bullying en el trabajo”.

Comentó que Casasola iba desde comentarios agresivos por haber posado en una revista de hombres hasta agresiones que escalaron hasta un golpe de por medio en plena función de teatro.

Gloria Aura reveló que el actor iba a hacer unos movimientos que no entraban en la escena que estaban haciendo en vivo, por lo que ella le impidió el paso. Pero Casasola se puso agresivo y le soltó una patada.

“Él quería pasar y yo no lo dejé pasar porque el trazo (escénico) que él quería hacer no era el normal. El trazo era apasar por otro lugar, tenía que subirse y el no se subía, solo se iba derecho y yo como casi no daba funciones con él porque trataban de no juntarnos… ese día como yo no me moví me metió una patada y ahí sí me puse muy furiosa”.

Consideró que sintió el golpe en la espalda y que el actor probablemente lo niegue diciendo que fue intencional; sin embargo, ese punto la hizo reflexionar que no debía aguantar los malos tratos.

“Justo venía el intermedio y yo llamé a la delegada de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) y fue un gran relajo y realmente no se tomó tan enserio como se debió de haber tomado”.

Debido a que no hubo una disculpa de por medio optó por dejar ‘Cats’. Además, le llegó la oportunidad de hacer la obra ‘Marta tiene un marcapasos’ en España.