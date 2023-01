Mexicano en EU envía dinero a su mamá para una casa; ella se lo da a su hermano para un carro

A través de redes sociales se viralizó la historia de un mexicano que viajó a los Estados Unidos para trabajar y conseguir dinero para comprar una casita, pues recientemente se enteró que parte del dinero que le había dado a guardar a su madre ya no existe debido a que lo prestó.

¿Cuánto dinero fue prestado? ¿A quién se lo prestaron?

El usuario identificado como Héctor Ramírez en TikTok, se volvió viral en la plataforma luego de compartir su triste anécdota. Según reveló, parte del dinero que ha estado ganando lo ha enviado a su mamá para que lo guarde, ya que su sueño es poder comprar una casa en su pueblo en México.

Sin embargo, se enteró que de los 100 mil pesos que ya tenía ahorrados una gran parte fue prestada a su hermano para que comprara un carro. “Yo triste porque mandé 100 mil pesos a mi pueblo para empezar hacer una casita y mi mamá prestó 70 mil pesos a mi hermano para que comprara un carro”, escribió el mexicano, quien luce sumamente triste en el video de TikTok.

Usuarios reaccionan a la triste anécdota

Por su parte, usuarios en redes sociales se mostraron muy molestos, pues consideran que fue injusto que su mamá le hiciera algo como eso. “Por si experiencia, mejor no confíen en padres ni hermanos”, “La neta yo ya no le mandaba nada” y “A la gente le gusta aprovechar, es mejor decir que no tienes dinero”, fueron algunos de los comentarios.

¿Dejará de mandar dinero a su familia en México?

Aunque el mexicano no detalló que hará tras lo ocurrido, lo cierto es que tiene más videos en su cuenta de TikTok. De hecho, en uno de ellos asegura que su familia solamente lo busca para pedirle dinero. Además, cuenta que actualmente está casado con una mujer de su mismo pueblo que conoció allá en Estados Unidos.