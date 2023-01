Denuncian que la Club de Leones cobra cuota de preinscripción

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. – Padres de familia de la Escuela Primaria Club de Leones, denunciaron los actos de la directiva del institutito, quienes les obligan a pagar 2 mil 400 pesos para requisito en la preinscripción de ingreso a primer año.

Cabe señalar que esta “cuota” se trata como voluntaria en los diferentes grupos de whashapp de la primaria, sin embargo, los padres de familia señalan que en caso de no pagarla no aceptan la documentación del infante.

“Según es voluntaria la cuota, pero si no pagas no entra el niño, entonces no es voluntaria es obligatoria y la manejan la sociedad de padres de familia” afirma un tutor de niño de nuevo ingreso.

Mediante varias conversaciones en los grupos de padres de familia, se puede ver como algún directivo o integrante de la sociedad de padre de familia les piden que lleven una copia del comprobante de pago para que se les entregue la ficha.

“Buenas noches, favor de pasar a la brevedad posible a la dirección de la escuela a entrega de una copia del recibo de pago para que le den la ficha y así los requisitos de inscripción de su hijo de nuevo ingreso”.

La ley dice que la educación es gratuita en las escuelas públicas del país y no pueden obligarte a pagar una cuota. La Secretaría de Educación (SEP) informó que ninguna escuela pública debe exigir el pago de cuotas a cambio de la inscripción del alumno.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley General de Educación está prohibido “el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado”.

Tampoco “se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna”.

POR Raúl López García