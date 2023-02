Murió por 14 minutos y afirma haber ido al cielo; para ella fue un viaje de 5 años

Siempre se han hablado de extraños sucesos que le ocurren a las personas que se encuentran al borde de la muerte y milagrosamente —después de anunciada su defunción— resucitan. Este fue el caso de la doctora en Metafísica, Lynda Cramer, recordemos que ésta disciplina es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. De acuerdo con su experiencia, de los 14 minutos que fue declarada “clínicamente muerta” ella en realidad los vivió en un extraño viaje de cinco años donde jura haber estado en el cielo, también dijo que podía tomar cualquier forma de cualquier objeto eligiese y ver paisajes alucinantes que superan a las maravillas existentes en la Tierra.

“Falleció” un 6 de mayo del 2001

La doctora Lynda Cramer fue declarada clínicamente muerta durante más de 14 minutos la mañana del 6 de mayo de 2001 mientras vivía en Estados Unidos. Narra que se levantó para ir al baño y lo siguiente que supo de sí misma fue que se encontraba “flotando en la sala de estar”. Detalló que su ex esposo entró corriendo al cuarto de baño y que le siguieron dos paramédicos. Al parecer, ella recuerda que todos “entraron corriendo y fueron directamente a donde estaba mi cuerpo. No tuve tiempo físico aquí, estaba flotando en el salón” Luego de eso, puntualizó que observó cómo la gente entraba al su casa mientras ella observaba todo desde “lo alto de su cuerpo”.

Su viaje no se detuvo allí, pues en lo que los paramédicos hacían los máximos esfuerzos para salvarla, empezó a presenciar su tremendo viaje de cinco años. Notó que no respiraba y que no recordaba haberse preocupado por lo que sucedería con todo lo que estaba dejando atrás. Recuerda perfectamente que pasado esto, orbes azules —que se describen como círculos luminosos— entraron a su hogar y le zumbaban alrededor. Asegura que dentro de ellos había “energía blanca y pura”. Luego de esto comparte que también recuerda haber estado parada en un campo de flores además de visualizar una cadena montañosa 30 mil veces más grande que el Monte Everest. No solo observó paisajes naturales, también dijo recordar rascacielos que a comparación con los de Dubai son como pequeñas cabañas en miniatura.

Durante esta expedición dijo encontrarse con lagos y aquí es donde descubrió que podía relacionarse con las personas que veía e incluso tomar la forma de cualquier cosa que se le ocurriera. Es decir que interactuaba con la gente y podía convertirse en ellos, así como convertirse en un pato si es que así lo deseaba. Una vez que los paramédicos la trajeron de vuelta, compartió todo lo que había visto en lo que a ella le pareció una experiencia de cinco años. A este fenómeno se le conoce como Experiencia Cercana a la Muerte (ECM) y es resultado de una “integración multisensorial corporal perturbada” que ocurre durante un evento que amenaza la vida.

Experiencia Cercana a la Muerte

De acuerdo con médicos de la Universidad del estado de Virginia, en Estados Unidos, una ECM se clasifica como una experiencia transformadora de la vida que puede ocurrir en condiciones extremas en las que no deberían ser posibles las experiencias sensoriales. Estas condiciones podrían incluir un trauma, un cese de la actividad cerebral, una anestesia general profunda o en casos extremos, un paro cardíaco. Dichas vivencias pueden diferir de una persona a otra y —en muchos casos— los expertos apuntan a que los pacientes que la tienen se sentirán muy cómodos y sin dolor. Entre estos sucesos puede experimentar la sensación de dejar el cuerpo, y algunos casos pueden ver su cuerpo físico mientras flotan sobre él.

Asimismo, pueden experimentar que su mente funciona con más claridad y rapidez de lo habitual. En el video que se publicó narrando su experiencia —el cual se encuentra en un clip en YouTube publicado en el canal NDE Diary (Experiencias cercanas a la muerte)— se describió que “algunas personas descartan las experiencias cercanas a la muerte (NDE) como sueños o alucinaciones de un cerebro moribundo, las personas generalmente no tienen el mismo tipo de alucinaciones. Por el contrario, las descripciones son notablemente consistentes a través de la cultura y el tiempo”. Cabe destacar que entre los recuerdos que vivió la doctora Lynda Cramer, agregó que su experiencia fue como una “revisión de vida”, en la que revivió varias de sus memorias personales.

En este fenómeno, el diario NDE escribió que las investigaciones neurocientíficas sobre estos sucesos sugieren que una ECM es resultado de una variedad de experiencias tanto negativas como positivas en las que se incluyen visiones de familiares fallecidos, figuras religiosas y experiencias del cuerpo externo.

Desde que la doctora Lynda Cramer experimentó dicho suceso, se aventuró a escribir un libro titulado Five Years In Heaven: The Teachings Of Heaven, en la que describe —en 369 páginas Experiencia Cercana a la Muerte (ECM)— a dónde fue, lo que vio y lo que aprendió mientras estuvo “en el cielo”. En resumen, flotó más de 45 minutos en el techo de su casa, describió paisajes de lo que consideró que era “el paraíso”, tuvo un episodio al que llamó Revisión de Vida, y conoció a su tatarabuela que le enseñó sobre lecciones y contratos de vida, además de la reencarnación. Según describe en su libro, se encontrarán pruebas aportadas por sus historiales médicos y los diagramas e imágenes que dibujó tras despertar del coma.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO