Se da baños de Pueblo la Diputada

La diputada local de Tamaulipas, Nancy Ruiz, ha sido una de las legisladoras más grises e improductivas en este Congreso.

Ha trascendido más su nombre por haber traicionado a Morena, vendiéndose al Gobierno panucho, para apoyar sus iniciativas.

De ahí en fuera solo se la ha dedicado a cobrar y cobrar, ahora que pertenece el PAN, después de morderle la mano al partido que le dio la oportunidad de ser diputada y ganar … Lo que nunca volverá a ganar de sueldo en toda su vida.

Para “mala suerte” de los altamirenses, es habitante de la tierra de Cuco Sánchez, entró sin sudar la camiseta, vía plurinominal y antes de cumplir los primeros 100 días como legisladora … traicionó, por una feria, a Morena.

Recibió de gratis esta chamba de Diputada, pues no tiene ni el currículum, ni la experiencia para poder llevar a una curul, la cual ha desaprovechado cada minuto.

Nadie la conocía, bueno todavía sigue siendo una completa desconocida, pues no sale a campo, solo anda de su casa al Congreso y cuando no tiene ganas, no va.

Su trabajo ha sido demasiado pobre, lo más sobresaliente que ha tenido como iniciativa, fueron los matrimonios gays, de ahí en fuera se la ha llevado bien papita.

No ha logrado gestionar nada para el municipio donde vive, lo único que ha hecho, es sacar provecho de esta oportunidad que le dio en pueblo tamaulipeco.

La neta es que la diputada no tiene otra cosa que hacer, mas que ir a levantar su manita al Congreso, y aun así, durante el año pasado, no fue capaz de llevarse limpio su récord de asistencias.

Pues no acudió a por lo menos 5 reuniones, realizadas en las siguientes fechas: el 6, 5, y día 20 en el mes de abril, además de que también incumplió en el mes de noviembre los días : 6 y 30.

Ahora se volvió pitufina (ó sea es parte de la bancada del PAN) y será parte del declive de este partido en las próximas campañas que se avecinan.

Solo le queda este año para hacer su “cochinito”, por que el año que entra será parte de la banca del desempleo.

Por eso anda muy movida, en sus redes sociales, dándose sus “baños de pueblo” subiendo fotos al face comiéndose una torta de la barda.

La raza espera el trabajo de la Diputada, no verla en su hora del almuerzo.

Dan pena ajena, este tipo de Diputados, que solo van a saquear las arcas para darse su vida de ricos.

A PUNTO DE ENTRAR A LA RECTA FINAL DE LAS CAMPAÑAS

Prácticamente quedan las últimas dos semanas de estas campañas extraordinarias que se realizan en Tamaulipas.

Y no vemos a Imelda Sanmiguel, la candidata del PAN, PRD y PRI, que cuentan que andan pidiendo cooperacha hasta para los refrescos que da en sus evento , así de pobre esta su campaña.

Aunque peor anda el del Verde Ecologista, Manuel Muñoz , que trae ni para la

gasolina.

Todo parece indicar que el pronóstico se cumplirá y arrasará Morena en las

urnas.

Pues no hay contrincantes, parece que va solo JR.

Recuerde : ¡No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO