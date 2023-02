Alcalde pide a Pemex tomar cartas en el asunto por fugas en Las Flores

MADERO, TAM.- El Alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernion pidió al área de ductos de PEMEX que tome cartas en el asunto de los constantes problemas que se han presentado en la colonia Las Flores, por las fugas de gas y de crudo.

Señaló que han sido tres situaciones las registradas en ese lugar y en dos de ellas fue necesario desalojar a varias familias.

“Hay disposición de PEMEX pero sí le pedimos inmediatamente a la dirección de ductos que actúe de inmediato porque estamos desalojando a la ciudadanía para que no corra peligro, la primera vez se hicieron cargo ellos de los albergues pero sí pedimos amablemente a la gerencia de ductos ya tome cartas en el asunto porque puede poner en riesgo a la ciudadanía y no lo vamos a permitir por ningún motivo”, detalló.

Reveló además que están dañando las calles de ese sector por lo que solicitó que reparen sus derechos de vía.

“No hay riesgo pero tenemos que tomar medidas para que no corran ningún riesgo las familias que viven alrededor de la colonia, con esta van tres veces, ya están identificadas las fugas, nada más es repararlas pero qué está pasando, los vecinos no pueden estar con el Jesús en la boca de que pueda ocurrir una tragedia”, mencionó.

Dijo que solicitará una reunión con el gerente de ductos para abordar ese tema.

“Para darle una solución definitiva o que salga también a dar una información realmente que diga qué es lo que está pasando en esos ductos, le voy a pedir amablemente al gerente de ductos que de un informe a Protección Civil de ciudad Madero y que me acompañe para dar un informe también a los

habitantes de la colonia Las Flores”, mencionó.

“Estamos preocupados por las familias, que no vaya a haber una tragedia porque ya avisamos, que PEMEX ductos se aplique, amablemente digo, sí lo han hecho, están trabajando y repararon las dos fugas, hoy también la tercera pero no queremos otra cuarta o no queremos una tragedia porque son ductos, son derechos de vía que aparte nosotros les tenemos que estar dando mantenimiento seguido cuando es obligación de ellos como también de Comisión Federal de Electricidad”, aseguró.

Por Benigno Solís